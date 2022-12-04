【冷鋒襲港】HKTVmall「暖手」搜尋量升逾150%　多間商戶推火鍋湯包及配料應市

▲ 近日冷鋒襲港，HKTVmall指「暖手」搜尋量升逾150%。（梁偉榮攝）

近日天氣寒冷，多間寒戶推出多款禦寒產品，焦點有HKTVmall生蠔鍋專用鹽麴火鍋湯包、味噌蠔鍋等；惠康引入的台灣羊肉爐；7-Eleven推出的好時熱朱古力、熱棉花糖朱古力即沖杯。

HKTVmall提供超過3,000款火鍋類食品，包括火鍋湯包及配料，其中最受客人歡迎有肥牛片、魚蛋、貢丸等丸類、蝦、比目魚柳等急凍海鮮；亦有過百款暖包，包括各種暖手、暖身產品，以及超過12,600款被類家品以供選擇。

新產品方面， HKTVmall今年新引入3至5款日本直送的火鍋湯包，包括三重柑橘雞鍋火鍋湯包、生蠔鍋專用鹽麴火鍋湯包、味噌蠔鍋等。在家品方面，最新引入了4款日本製的保暖產品，包括暖手包、 暖肩貼、暖腰貼和暖身貼。天氣漸漸轉涼，暖手包在HKTVmall上禦寒產品的關鍵字搜尋位列高位，與「暖手」相關的關鍵字搜尋量比11月前的平均數上升超過150%。

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HKTVmall指，今年暫時以日本火鍋湯包較受歡迎，已增加約10%的貨量以應付需求。受到供應緊張和油價上升影響，急凍帶子類產品價格的升幅較為顯著，約有20%。就冬天時段禦寒食品的銷情，除了火鍋類別產品錄得良好的增長，另一個錄得強勁增長的類別為湯類包括肉骨茶、沙嗲濃湯、忌廉蘑菇湯等產品。另外，羊毛被、羽絨被及毛氈都是受歡迎的禦寒商品。

HKTVmall 最新推出自營店「UKstore by HKTVmall」，由HKTVmall的買手親身到英國入貨直送香港，目標做到「英國貨品、英國同價」，部分貨品更可能比英國當地更便宜；直送超市產品多元化，包括各式食材及醬料，例如茶葉、零食、煮食材料等，更有市面較少見到的鵝油、原罐黑松露等。

為迎接冬天，推出的禦寒貨品有暖包、電暖氈、暖風機等約20款產品，亦提供接近1,000款火鍋食品，種類較去年提升8至10%，多款來自不同國家或地區的產品， 例如日本和牛、日本豬肉火鍋片、日本若雞（即嫩雞）、 日本豆腐 、日本關東煮、韓國午餐肉、鴨血、大埔振興肉丸、各地直送的湯底和醬汁、各款口味的餃子和雲吞、各式進口無添加肉類等。



▲ 台灣製造康寶濃湯系列

▲ 台灣製造康寶濃湯系列

▲ 台灣製造康寶濃湯系列

▲ 台灣羊肉爐

▲ 日本豬肉火鍋片

▲ 日本若雞

▲ 惠康出售的日本和牛。



此外，惠康今年全新推出了三個零蔬菜，採用自然生態技術種植，不使用化學肥料、化學農藥或化學激素；同時推出了本地種植的珊瑚菇。惠康今期亦新引入台灣羊肉爐，湯包內含羊肉，只需翻熱便可成為火鍋湯底，適合喜歡嘗新及追求便利的人。

火鍋食材以外，惠康亦有售冬菇、臘腸等冬天必備食品，此外，從世界各地引入多款的湯品，包括台灣製造康寶蘑菇湯（惠康獨家發售），日式麵鼓湯、粟米湯，中式花膠湯及其他中式湯品等。

至於7-Eleven今年推出的禦寒及健康產品，包括7-SELECT皇牌點心拼盤、7-SELECT土魷肉餅飯、7CAFÉ薑餅味鮮奶咖啡、暖寶寶暖包、好時熱朱古力/ 熱棉花糖朱古力即沖杯 、維他奶豆奶樽裝熱飲/ 沖繩紫薯豆奶熱飲、余仁生木瓜淮山豬腱湯、POKKA SAPPORO罐裝粒粒粟米湯、大補貼泡麵麻油雞風味/ 當歸鴨味。



▲ POKKA SAPPORO罐裝粒粒粟米湯

▲ 維他奶豆奶樽裝熱飲

▲ 余仁生木瓜淮山豬腱湯

▲ 好時熱朱古力及熱棉花糖朱古力即沖杯

▲ 大補貼泡麵麻油雞風味當歸鴨女

▲ 7CAFÉ薑餅味鮮奶咖啡

▲ 7-SELECT皇牌點心拼盤

▲ 7-SELECT土魷肉餅飯



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責任編輯：陳麗娜