《歡樂滿東華2022》總善款破去年紀錄　汪明荃羅家英折子戲籌得最高善款

TVB東華三院年度籌款節目《歡樂滿東華2022》昨晚 (12月3日) 圓滿結束，在凌晨12時55分，為東華三院共籌得總善款達124,047,798元，已打破去年《歡樂滿東華2021》總善款是123,988,888元的紀錄。

當中各項善款演出中，以汪明荃、羅家英粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》籌得最高善款，籌得389萬元。

《歡樂滿東華2022》善款演出項目要點：

1. 粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》— 汪明荃、羅家英

籌得善款：$389萬

2. 鳴芝聲劇團粵劇折子戲《蝶海情僧之璇宮合浦》— 蓋鳴暉、吳美英

籌得善款：$363萬

3. 歌曲《To Sir, with Love》— 冼靖峰、張馳豪、東華三院甲寅年總理中學合唱團

籌得善款：$120萬

4.序幕表演— 譚詠麟、After Class(炎明熹、姚焯菲、 鍾柔美、詹天文)、冼靖峰、張馳豪、任暟晴、 黃洛妍、趙紫諾、XiX(莊殷玥、劉芷君、 梁善知、繆昀希、鄧曉殷、楊秉頤)

籌得善款：$100萬

5.「全城 Run 衝衝衝」— 陳山聰、胡諾言、林子善、張曦雯、趙希洛、 東華三院前主席王賢誌 BBS

籌得善款：$100萬

6.「爬得快 籌得多」— 譚俊彥、孔德賢、 黃子恒、泰臣、區永權、蕭正楠、劉穎鏇、朱智賢、譚凱琪、游嘉欣、余思霆、關楓馨

籌得善款：$90萬

7.「真車神 極速 Ride」— 江嘉敏、羅浩銘

籌得善款：$60萬

8.「齊踩板 係女神」— 邵珮詩、郭柏妍、何泳芍、葉靖儀、王子涵、香港女子滑板代表蘇康橋

籌得善款：$30萬

9.歌曲《一家人》— 林敏驄、郭柏妍、鄧智堅、關曜㒞、文凱婷、何晉樂

籌得善款：$30萬

10.汪明荃 — 銀紙掛畫「財源滾滾荃福氣」

籌得善款：$20萬

11.「凍冰水 籌善款」— 何沛珈、李芷晴、陳懿德

籌得善款：$20萬

12.「打沙煲 爆善款」— 何廣沛、譚坤倫、李君妍、古天祥、林子超

籌得善款：$20萬

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