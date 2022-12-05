【百萬同居計劃】教主Anson Lo著重家中私人空間　Jer落力拍劇致撞瘀膝蓋

▲ MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）合體拍《百萬同居計劃》。

如果獲邀搬進豪宅與陌生人同居生活半年，並獲得一百萬獎金，你會如新劇《百萬同居計劃》的燈仔（盧瀚霆飾）、蘇B（柳應廷飾）等參加嗎？

兩位同屋主盧瀚霆（教主）、柳應廷（Jer）在這套新劇今晚（12月5日）首播前接受TOPick專訪，分享當中的有趣點滴，更大爆二人心目中的理想同屋主、安樂窩。

【百萬同居計劃劇透】第1集劇情預告 燈仔獲霍姐邀請參加特別工作計劃

Jer是水柳太太？

繼《男排女將》後再於劇集有較重戲份的Jer，興奮地介紹自己所演的蘇B，「大家看到蘇B的趣怪髮型就知道他是一個奇怪的人，我覺得他是卡通人物變成真人化。當演完該角色後，很多粉絲形容蘇B是邪留丸、水柳太太，我至少也聽過三個卡通人物呢！」

Jer先把介紹重點落於角色的髮型上，結果惹來身旁的教主順勢「狙擊」，教主說：「你本身也是水柳太太」。Jer連忙否認並指自己的髮型與卡通人物不相似，教主再說：「與蘇B無關，你不要賴在他的身上。」

正當充滿歡笑聲時，Jer就補充指蘇B是很多表情、活潑好動的人，教主又認同正是Jer本人，Jer送上有趣的回應：「與我那麼相似的呢，原來是在說我！」

既然角色如自己的性格、髮型也有相似點，變相是「做返自己」般易如反掌嗎？Jer笑稱演繹甚麼角色也沒有難度，後來就正經地指自參演了電影後，演戲對他而言是很好玩的事。

教主再度開玩笑地稱Jer是柳老師，Jer「回敬」一句：「平日Anson Lo老師也教導了我不少呢！」

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教主有感情線

「燈仔」吳照明由教主所飾演，他形容燈仔是比較隨性、較Hea、沒有所謂、沒有目標與計劃的人。他也特意爲角色操得更「大隻」，以配合角色是精通各項技能的斜槓青年，如：裝修、駕駛小型貨車、維修車輛。另外，燈仔也是有做模特兒的天份，但他又不太想去做，演他的教主又笑言燈仔很像自己。

燈仔在感情發展方面相信可以滿足觀眾，他與阿包（徐㴓喬飾）有感情線，教主解說：「本身兩個角色好像是冤家路窄的關係，但相處日子久了，燈仔就被阿包認真工作的模樣迷倒，也是會做一般拍拖會做的事，是很單純的！」

蘇B在感情上也未有「交白卷」，但對象就是一件死物，Jer也曾被粉絲問何解蘇B經常拿著一個飯盒，他一於大賣關子，並說飯盒對蘇B是有一些意義呢！

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教主揭Jer跌倒原因

在劇集的預告片中看到Jer跌倒，原來並不是他在演戲，是真的跣低，雖然他撞瘀了膝蓋，但也依然樂在其中。

教主更爆料指：「我們全部人避開一隻會飛的蟑螂，Jer就不慎地跣低，因為Jer老師是很堅持，並有他不同的approch（方式）演繹，又不聽別人的話，堅持做自己的方式 ，於是就跌倒了。」

Jer如此落力地一跌，也正如他所指希望把輕鬆的劇集帶給觀眾，以紓解大家在工作上的壓力。他自己也覺得是很好笑的作品呢！

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劇中演員之最

原來《百萬同居計劃》當中有爆肚王、NG王、做Gym王，更有拗手瓜王，更通通是男演員們當選！

教主認為「爆肚王」是前輩黃德斌，至於「NG王」就是霍哥，他稱：「霍哥的對白偏長，經常要說一些家規，都差不多是一頁的對白，我們經常也說不如霍哥在最後才拍攝。」

「做Gym王」之位就落於德斌身上，教主繼去年播出的《大叔的愛》後再與德斌合作，在新劇中的角色是共同進退、合作。教主透露熟絡了很多的二人會談到健身，也會向德斌請教到底要吃甚麼食物。

至於拍劇場地的健身儀器、做引體上升的欄，激發了眾人的決戰心，會比較大家可以做到多少次引體上升。最終，憑引體上升次數冠絕眾演員就是德斌。

在言談間，Jer搞鬼地說：「做Gym的話，你為何不請教我呢？」教主稱Jer也只不過是最近才落力健身，馬上推倒Jer的想法，果然老友鬼鬼！

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佩服Jeffrey

Jer認為魏浚笙（Jeffrey）是「拗手瓜王」，「是沒有人可以贏得過他，他的手臂是麒麟臂。」教主也相當認同並再稱Jeffrey是「力王」 ！

二人同樣對Jeffrey的堅持表示佩服不已，Jer指即使Jeffrey需在早上9時工作，他也會在凌晨5時起床做健身。

▲ Anson Lo、Jeffrey（劇照）

Jer準備騷肌？

此時，教主稱Jer最近也變得大隻，不過Jer就堅拒於現時向大家展示成果，他說：「大家多付一點錢就可以看到我騷肌了！」他自己也是希望著健身以強身健體 ，並指將來要視乎角色再決定是否騷肌，「我覺得像AK般打拳也很有型，又或者做《激戰》的張家輝、彭于晏。」

教主笑指Jer已經準備好騷肌，又稱他的身型是Amazing ，Jer就再提起Jeffrey：「只需要Photoshop就處理好，把Jeffrey的身貼在我的身上就可以了！」本來說得興起的他又變得怕醜，堅稱自己是比較內斂，未有忍不住把騷身型的相片傳給MIRROR兄弟們。

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是一位好Roommate嗎？

正所謂「相見好同住難」，同住一室很容易會接受不了同屋主的生活習慣。

Jer、教主分別點出對方的生活習慣，Jer覺得整潔、乾淨的教主是一位好的室友，二人在梅窩拍攝《調教你MIRROR》時已曾同住一室。教主也自認是一位好室友，「如洗手盤濕了，我是一定要把它抹乾。」

Jer趁機「投訴」好兄弟，「他洗澡會比較長時間，大約一小時，與他做室友的話是需要等候他。」教主解釋指自己喜歡在浴室內聽歌、玩電話，享受屬於自己的時間。

教主形容Jer是「零存在感」的室友，他稱：「不知道他無故地何時外出，又不知道他已經睡著，睡覺時又沒有太多的鼻鼾聲。」一直在笑的Jer爆出一句「你有？」，教主以一句「喂啊」 回應，Jer當下再表示Anson Lo是不打鼻鼾的，場面搞笑！

另外，教主又認為Jer是獨立的個體，「他在睡覺前又不會與人說晚安，不留痕跡地來來去去。 」

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在MIRROR中選室友

二人對對方有所稱讚也有少許批評，那在MIRROR成員當中，誰又會是教主、Jer的室友之選呢？

教主、Jer同樣拒絕與呂爵安（Edan）同居一個月，Jer指Edan會把衣服脫下後就四散在不同地方。

教主就表示最不想與邱士縉（Stanley）同居一個月， 皆因他不想自己好像沒有了室友，他解釋道：「他應該會經常出外健身、跑步，可能存在感比Jer更低。在3年前的台灣之旅，我曾經與他一起健身，但他有時不等待我，會自己先出發。 他是早上做健身的人，但我早上在睡覺呢！」

經過一番思考，教主覺得Lokman是室友的好選擇，認為他是信心之選，「我覺得Lokman不是特別的姿整，他應該是整齊、所有事都恰到好處，以及一定會很有交帶、很安全！」

▲ 在《調教你MIRROR》中，Ian、Jeremy被抽中與Edan同房時也面有難色。（影片截圖）

會考慮找室友嗎？

Jer、教主現時仍然與家人同住，教主平日不時也會在社交平台上分享媽媽「教母」炮製的愛心餐，更大讚媽媽的廚藝。

相當孝順的教主直言完全沒有想過找一位朋友搬出來生活，他分享原因：「我是很需要私人空間的人，自己的空間對我而言是很重要。如果要找一位朋友同住，朋友要給我一點空間，但又不可以經常消失，那份若即若離的感覺是很困難，所以暫時也沒有這個計劃。」

同樣仍與父母同住的Jer希望與父母搬往一個較好的環境，雖則依然處於籌備當中， 但Jer也有一個想法，「好像Michael Jackson的家中有一個樂園，可以坐過山車。」

▲ 教主與教父、教母、愛犬Amber（IG圖片）

100萬之狂想

在現實中，Jer、教主未有如蘇B與燈仔般參加「百萬同居計劃」，不過MIRROR身爲工作不斷的人氣男團，自然被外間認為他們早已賺得了不知多少個一百萬了！

兩位同稱自己沒有一百萬， Jer更稱教主為Lo哥，希望對方「照住」自己。

但問到如果二人各自擁有港幣一百萬元，Jer直言：「一百萬元真的做不到很多事，買樓也不可以吧 。」他後來就認為應該做一些自己想做的事，「環遊世界吧，就要飲飲食食、去其他地方旅行。」教主希望把一百萬都用來購物，兼且是用來購買自己品牌的衣服。

未知在劇中的蘇B、燈仔又會否像他們般把一百萬用於購物、玩樂當中呢？

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre, Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon, Man Chan @CHIC Private I salon

服裝：Lane Crawford, Harrison Wong, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

記者：陳淑霖

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