【一家八口】貨車司機月搵$8萬住公屋　5孩爸爸巴裔港人日做17小時養家

▲ 巴裔港人日做17小時養活一家八口。

香港有很多少數族裔，當中有不少巴基斯坦人在港土生土長，在香港拼博成家。日前小紅書有段影片受熱議，主持人訪問一位50多歲巴裔港人，他育有5孩，為了養仔女、老婆及媽媽，揸大貨車日做17小時，月賺8萬元養活一家八口，而一家人住在月租4千多元公屋，有網民質議有否超出入息。

巴裔港人任貨車司機月搵$8萬

日前有小紅書用戶「丁鵬輝-天台人在香港」分享訪問片段，亦在facebook及各大網上討論區被轉載，該主持人在2015年香港中文大學碩士畢業，現時不時在網上分享訪問港人的影片，分享在港生活見聞。她日前訪問一名巴裔港人，該巴裔港人是5孩爸爸，他以流利的廣東話受訪分享工作及家事，他是16噸貨車司機，貨車屬自購，那時買回來80多萬元，付首期俾了5萬元，每月供1.5萬至1.6萬元，「就係一路搵錢一路供囉，依家供晒」，另保險、停車費、油費等每月支出約2.5萬元。現時月入達7至8萬元，扣除日常開支後，每月起碼剩4、5萬元。

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巴裔港人被主持問到「你們勤力啲抑或香港人勤力啲」，他直言「我哋勤力啲」，他自己朝早7點開始工作，有時分分鐘做到凌晨3、4點，因為要排倉，工作可長達16-17小時。而平日飲食花費不多，他會自己帶飯，出面食麵包食生果，因為有信教，不可在外面餐廳食飯。

育有4仔1女

為了養家，巴裔港人爸爸節儉及勤力搵錢，他自豪地說有4個仔1個女，很多朋友都是中國老婆。看似收入不錯，主持就問及有否買到樓，他指沒有，自己、老婆、5仔女加上媽媽，8個人一家住政府樓（即公屋）500呎，每月租金4千多。

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主持人很佩服生很多小朋友，因為現時養小朋友使費不菲，她指出巴基斯坦人個個都3456個小朋友，如果沒有如此多仔女就會買到樓，並問及假設題，一層樓3千萬，會揀3千萬還是3個仔女？巴裔港人爸爸沒有猶疑回應：

揀3個仔女，仔女不是話有就有。買到樓但無仔女都無用！

爸爸指出屋企每月至少花費2萬元左右，一家人都慳，其中有感可能跟本地港人飲食文化不同，食薄餅、咖哩，整咖喱飯是便宜些。

網民大讚入鄉隨俗

有關訪問影片引熱議，有網民大讚該爸爸很勤力，巴基斯坦裔香港人展示出拼博精神，大讚入鄉隨俗，廣東話很流利，「我好認同佢呢句嘢！我哋啲人係勤力啲！佢哋做Food Panda嗰啲真係日日做14、15個鐘！同埋佢哋個個過到嚟都會學好廣東話」、「問嗰個廣東話講唔正！巴基斯坦講廣東話仲正過佢」。

另外，有網民質疑搵那麼多錢為何可住公屋，「月剩4、5萬，架車又80萬，根本超晒資產同現金」，而其他網民解釋有8個家人，「8個人拎屋前搵$5萬一個月，拎屋後可以9.5萬以下一個月都唔洗交雙倍租」。

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責任編輯︰王明芳