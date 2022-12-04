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【播錯國歌】亞洲健力聯會解釋出錯因沒刪錯誤版本　向香港總會書面致歉

社會 12:02 2022/12/04

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亞洲健力聯會向香港總會書面致歉，解釋出錯因沒刪錯誤版本。(亞洲健力聯盟 YouTube)

再有國際運動賽事發生播錯國歌事件，港隊代表按新指引舉出以「T」字手勢示意出錯，特區政府向主辦機構表示反對和強烈不滿，事後主辦機構亞洲健力聯會向香港舉重健力總會書面道歉，並確保不會再發生。

由亞洲健力聯盟舉行的2022年亞洲經典健力錦標賽，於12月1日至7日在杜拜舉行，香港代表連煒楨於女子前日（2日）於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事奪得金牌。惟在頒獎禮奏國歌時，大會播出錯誤歌曲，連煒楨亦感疑惑，同時按港協暨奧委會新指引舉出以「T」字手勢示意暫停，大會隨後更正播出《義勇軍進行曲》，奏國歌環節繼續進行。

事後主辦機構亞洲健力聯會向香港舉重健力總會書面道歉，在信中指出港隊抵埗時已向主辦方提交國歌檔案，但由於技術團隊由不同國家志願者組成，故對香港的國歌並無概念，團隊事前曾在互聯網下載所有隊伍的國歌，為沒有攜帶國歌的隊伍作準備。

亞洲健力聯會指，當時團隊需要管理多個版本，未有刪除錯誤檔案，以致於頒獎禮時播放不正確版本，當時港隊即時通知技術人員停止廣播，並協助選擇正確的版本，播放正確的中國香港國歌。

亞洲健力聯會稱，事後已檢視國歌檔案，並承諾不會再發生同類事件。

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記者：李榮忠

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