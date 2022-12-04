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【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食　張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪

娛樂 12:21 2022/12/04

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近日大S（徐熙媛）與前夫汪小菲和前奶奶張蘭戰火不斷，本來大S對張蘭母子的發言，採取相對克制的回應，不過在昨日（12月3日），大S改變態度大反擊。

張蘭曾聲稱，汪小菲在台灣買2棟豪宅給大S，大S在昨日於個人社交平台上連發兩文，以示汪小菲母子說謊，更暗諷他們是假豪門、食軟飯。首先，大S上載銀行匯款明細紀錄，寫道：「兩套房皆為本人貸款購置。愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑。」

此外，大S又上載汪小菲在2018年於她生日當天的借據，她並發文寫道：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下，事隔至今只還了500萬元。」

至於「愛新覺羅汪」的稱呼，是因為張蘭曾說兒子汪小菲有愛新覺羅的血統，擺明大S是在諷刺前夫。

【離婚風波】大S與具俊曄浪漫再婚淪低俗鬧劇　汪小菲及媽媽加入罵戰惹人煩厭

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張蘭怒轟大S

至於前奶奶張蘭反擊怒轟大S心機重，在近日直播時透露收到大S方寄來的兩封律師函，痛批前媳婦：「給我們羞辱成甚麼樣了！」她更在直播中戴起綠帽子說：「女孩子喜歡可以自己戴，千萬別給別人戴。」

此外張蘭透露諮詢專業律師團隊，表示大S和汪小菲在2021年11月宣布離婚，但他們當日是在北京民政局登記結婚，但至今仍未到民政局辦理離婚，指控大S和具俊曄涉及重婚的嫌疑。她同時為兒子伸冤，認為外間一直對汪小菲不公，指兒子不是裙腳仔，而是是善良有智慧的人。

不過有網友指：「S和光頭（具俊曄）的婚姻中國大陸承認嗎？不承認也不算重婚吧。」另外亦網民提出，如果大S和具俊曄疑涉重婚，那麼汪小菲與張穎穎日後又如何？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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