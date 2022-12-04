【超市情報】惠康7-11萬寧本周著數推介 焦點：指定即食麵杯麵加$1多1件
社會 12:05 2022/12/04
惠康超市、7-Eleven及萬寧即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有精選即食麵杯麵或碗麵，加$1多1件；$43一盒Meadows 原隻特大虎蝦8隻裝300克。
惠康優惠：
旋風激抵優惠（優惠期：快閃3天，2–4/12/2022）
- 任選食油2件，照價再9折
- 買任何產品滿$100，加$58換壽桃餸包2盒
至慳至抵價（優惠期： 2–8/12/2022）
- 精選即食麵杯麵／碗麵，加$1多1件
- 雀巢各款4支裝甜筒，$56.9/2盒
- 全線啤酒買滿$80，9折
其他激抵優惠：（優惠期：快閃3天，2–4/12/2022）
- Meadows 原隻特大虎蝦8隻裝300克，$43/盒
- 甜匠士多啤梨280克，$59/盒
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萬寧優惠：（優惠期: 2/12/2022 - 8/12/2022）
- 精選低敏護膚產品買第2件半價
- 精選護膚產品買第2件半價
- 精選身體潤膚及手部護理產品買第2件半價
- 精選 Salon de Pro/ Cleodite 染髮產品買第2件半價，單一發票買Salon de Pro/ Cleodite產品滿$109送MITSUEI洗潔精600毫升1件；滿$128額外加送詩樂氏濃縮洗衣珠7粒裝1包
- 精選健髮產品買第2件半價，單一發票滿$128送詩樂氏濃縮洗衣珠7粒裝1包
- 精選獨家新登場頭髮護理產品買第2件半價，單一發票滿$128送詩樂氏濃縮洗衣珠7粒裝1包
- 精選頭髮護理產品買第2件半價，單一發票滿$99送道地蜂蜜綠茶6包裝；滿$128額外加送詩樂氏濃縮洗衣珠7粒裝1包
- 精選AHC護膚產品買第2件半價，單一發票買AHC護膚產品滿$199送供應商$25現金優惠券1張；滿$299額外加送供應商$20現金優惠券2張
- 精選沐浴產品買第2件半價
- 精選低敏沐浴產品買第2件半價
上述買第2件半價的優惠，以2件計，較低價錢的一件半價，不包括出位價、換購價產品。
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7-Eleven優惠：
- 【$7／罐】百威啤酒500毫升大罐裝（優惠期：30/11/2022 – 06/12/2022）
- 【$7／件】KIT KAT榛子／花生醬朱古力42克／雀巢奇巧4指朱古力／黑朱古力41.5克／綠茶朱古力35克（優惠期：30/11/2022 – 06/12/2022）
- 【$7.5／支】維他檸檬茶／錫蘭檸檬茶／日式桃茶／蘋果茉莉綠茶／海鹽菠蘿／菊花茶／櫻花味菊花茶／檸檬蜂蜜菊花茶／白提荔枝烏龍茶飲品500毫升（優惠期：30/11/2022 – 06/12/2022）
- 【$19／2件】卡樂B薯片原味／熱浪／蕃茄味／BBQ味／松露海鹽味／蜂蜜牛油味／香辣薄餅味／薄餅味／咖喱味／日燒醬汁味／紫菜味55克／蝦之脆濃厚蝦片／ 七味唐辛子味50克，購買滿$45送卡樂B粟一燒／香辣味粟一燒32克一包（優惠期：30/11/2022 – 06/12/2022）
- DREYER'S ／ MOVENPICK ／雀巢／OREO／KIT KAT／鷹嘜／百福雪糕產品買滿$71或以上享9折（優惠期：02/12/2022 – 06/12/2022）
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責任編輯：陳麗娜