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【接連打擊】喪夫後患重病再被僱主拖糧 港婦接連打擊婉拒相助令人憐憫

親子 12:19 2022/12/04

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《星空下的仁醫》劇照配圖。

屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風。最近知道一位做事勤快又認真的小職員陷入困境。其夫早前剛剛去世，這位年輕女士自己亦忽然得了重病入院。本已經濟窘迫，工資還被無良僱主拖欠。貧病交逼，她急需取回工資維持生計，於是我和另一位朋友合力助她追討工資。我曾主動提出在經濟上稍稍支援她，解其燃眉之急，被她婉拒了。

當一個人在人生路上接二連三遭受重大打擊，身心俱疲俱傷，朋友的任何安慰說話也會顯得空泛乏力。即使很想拉他們一把，但他們往往連伸手的力氣和鬥志也喪失了。有些人能夠較別人更快離開困境，因為他們懂得集中精力求生。

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有一個人，十七歲時，被大學拒絕了。二十五歲時，她的母親因病去世。二十六歲時，她流產了。二十七歲，她結婚了，丈夫虐待她；同年，女兒出生了。二十八歲時，她離婚了，並被診斷出患有嚴重的抑鬱症。二十九歲時，她寫作收入微薄，成為靠救濟金生活的單身母親。三十歲，她想自殺，後來把意志集中投入寫作。三十一歲時，她出版了第一本書。三十五歲時，她出版了四本書，被評為年度作家。四十二歲時，她的新書在發行的第一天就賣出超過一千萬冊。

這個前半生異常坎坷的女人是誰？她就是英國小說家羅琳，即《哈利波特》的作者。她的書暢銷全球，熱賣超過四億本，令她成為名利雙收的作家。

上天可能虧待你，但永遠不要放棄自己。即使暫時看不到前路，但只要專心走好每一步，就會為自己走出一條出路。只要你肯迫自己提步，就永遠不會晚。

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撰文 : 藍海寧

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