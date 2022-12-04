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【抑鬱症】頭痛胃痛卻被指責找藉口不上學 15歲女兒被子有血令媽媽懊悔

親子 13:15 2022/12/04

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年輕人𠝹手的激烈行為，不會是突如其來的。

前陣子已見媽媽經常投訴女兒，說她的成績一落千丈，向來保持中上成績的她，卻頻頻失手落後於人。

過去談及十五歲女兒的狀況時，媽媽難掩憤懣，但都不及這天的歇斯底里，她的臉皺成一團，看她是幾近哭出來了：「點算呀？我發現我個女𠝹手呀！」

事情是這樣的，大概個多月前，媽媽發現女兒的被子有血迹，初時以為是女孩的月事，所以沒加留意。後來發覺血漬出現得頻密了，問她又支支吾吾，終於在女兒房間的抽屜裏找到了一把𠝹刀，上面仍染着血迹，媽媽發現時如遭雷殛！

最新影片推介：

年輕人𠝹手的激烈行為，不會是突如其來的，大多數是有迹可循，可惜家長普遍只單一着緊子女的成績，錯過了及早介入協助子女梳理情緒的黃金機會。

其實，她女兒的精神狀況早已出了岔子，她經常渴睡不願起來，一星期會曠課三天，媽媽卻認定她是懶惰；她時常表示身體不適，比如是頭痛、胃痛、肚痛，媽媽則認為她是裝蒜找藉口不上學；她胃口愈來愈差，連平常最愛吃的都提不起勁吃，媽媽竟以為她是貪靚減肥。

而最該令人起疑的，是女兒的性情大變，本來活躍好玩的女生，突然變得悶悶不樂，甚麼都提不起勁，脾氣也愈來愈差，動不動就發飆，尤其是跟媽媽對着幹……

我坦誠告訴媽媽，她的女兒有機會是患上抑鬱症，該盡早求醫呢！

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撰文 : 鄧藹霖

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