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【猝死意外】前壘球香港代表比賽其間暈倒後不治　總會表示深切哀悼

社會 15:27 2022/12/04

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前壘球香港代表比賽其間暈倒後不治，總會表示深切哀悼。（曾秋文攝）

香港壘球總會球場有人暈倒，送院後不治。事發今日（4日）早上9時許，在何文田天光道香港壘球總會，進行日本球隊之間的聯賽，其間一名58歲香港壘球總會前副會長及前香港代表隊隊員黃煥文暈倒，在場有人馬上替他施心外壓進行急救，救護車到場將男事主送到廣華醫院，但其後證實不治。意外後總會亦隨即取消餘下的賽事。

（讀者提供影片截圖）

據現場熟悉死者之友人稱，死者今日被邀到場參賽，其間事主沒有發生衝撞情況下突然倒地昏迷，死者妻子比賽其間亦有在場觀賽，他們一眾對事件都感到非常愕然及難過，警方正調查意外原因。

香港壘球總會意外後在社交平台表示，香港壘球總會前副會長及前香港代表隊隊員黃煥文，於聯賽賽事中途暈倒，送院後證實不治，總會對其家屬及其隊友致以最深切哀悼。

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記者：曾秋文

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