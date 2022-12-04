【倫常慘劇】15歲少年成績差被禁上網　殺全家後伴屍3日被捕反應極心寒

▲ 15歲少年成績差被禁上網，殺全家後伴屍3日，被捕反應極心寒。

家長與子女的溝通很重要。西班牙今年曾發生一宗血案，一名15歲少年因成績欠佳，加上少做家務，被父母禁用手機上網，心生不忿下竟槍殺父母及10歲弟弟。少年在家中伴屍3天，事件才被揭發，而少年被捕時對所犯罪行直認不諱，令人心寒。

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綜合外國媒體報道，居住在西班牙村莊Algoda 的15歲少年，因學業未如理想，多次考試不合格，加上不願意做家務，於是被父母禁止使用手機上網。少年一怒之下動殺機，先用父親的獵槍，在家中接連射殺母親及10歲弟弟。到父親回家發現妻兒屍體時，少年與父親起爭執，繼而再用槍弒父。

少年犯案後留在家中伴屍3日，有消息指鄰居曾向少年查間其父母下落，當時少年直認「我早幾天殺了他們。」惟真正揭發兇案的原因，當局一直未有交代。

少年被警方拘捕後，直接向警方承認罪行。警方表示少年作口供時態度冷靜，對於為何射殺父親，少年則回應「因為他不肯閉嘴。」

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責任編輯︰王明芳