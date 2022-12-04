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【防疫條例】荃灣警區突擊搜查區內派對房間及按摩院　4人涉無掃安心出行被罰款

社會 13:33 2022/12/04

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一名30歲姓黃派對房間男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。（警方提供）

荃灣警區特別職務隊聯同雜項調查隊及反三合會行動組人員昨日 （3日）晚上展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間及按摩院。

行動中，人員在分別位於柴灣角街、荃灣街市街及川龍街的三個單位內發現共3男1女，年齡介乎25歲至66歲，未有掃描安心出行二維碼，涉嫌違反防疫條例，人員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，一名30歲姓黃派對房間男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，他現正被扣查。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：李榮忠

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