【環境衛生】新裝修辦公室現大量小強　下屬直指因上司2大習慣所致

▲ 新裝修辦公室現大量小強，下屬直指因上司2大習慣而致。

人人亦有責任保障辦公室的衛生環境。一名員工近日於網上分享新裝修的辦公室，出現大量俗稱「小強」的曱甴，他直指是因上司愛在中午時到街市購物而致，更指「喺街市買餸帶埋啲昆蟲返嚟」，而相關言論也引起網民熱議。

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一名網民近日於facebook專頁「奴工處」上投稿，以「上司嘅個人衛生好有問題」為題分享經歷。事主明言：「我自問唔喺啲勁乾淨企理或者有潔癖」，但上司的個人衛生真的很有問題。

事源事主的公司於年初，才搬進一所剛裝修完成的新辦公室，可是於搬進新辦公室內的半年間「大大話話見過/聽過有6-7隻小強出現」。由於是新裝修好的辦公室，理應衛生環境理想，不會出現蟑螂。故他把蟑螂出現的源頭，直指出於上司的個人衛生習慣上。

事主表示「我都幾肯定喺因為我上司成日拖埋買餸車返工，中午喺街市買餸帶埋啲昆蟲返嚟」，然後推論由上司帶回來的蟑螂更會「埋伏」於上司座位的雜物之中，令辦公室出現的蟑螂愈來愈多。

事主除了指出蟑螂問題是因上司而起外，更分享事例指出上司的衛生習慣惡劣。事主於一次與上司加班時，上司不慎把水倒於另一位同事的桌上。可是事主眼見上司竟沒有意欲把桌上的水抺走，「佢真喺諗住就咁由佢乾就算數」。結果只好由事主代勞抺走，令事主大呼「啲水喺你飲緊水隻杯倒出嚟，有你口水㗎」，上司的衛生情況令事主難忍，故於網上發文。

帖文一經發出引起網民的熱議，大部分網民卻就事主的言論不敢苟同：

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3大天然方法趕絕小強

曱甴等害蟲不時出沒，令人相當頭痕。不過，殺曱甴唔洗用劍嘅，綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

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責任編輯：羅嘉欣