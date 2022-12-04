【移民實況】攜2孩長老移英交完租剩$7千　單親媽媽狂打3份工撐起成頭家

▲ 有名2孩單親媽媽移民英國，狂打3份工養家。

移民潮下，不少港人揀選移民至英國，有港人擔心積蓄不夠遲遲未實行計劃，「幾錢先夠嚟英國」經常有人提問。日前有移英的港爸分享了自己及一位單親媽媽的移英實況，他們都是一人去打工撐起成頭家，沒有太多錢，其中該名單親媽更是一人帶著2女兒及1長老，交完1年租金之後，戶口僅剩$7千港元，引證移民英國重點不是要有好多錢，而是決心！

移英單親媽媽打3份工養家

有名男網民在facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，他有見很多人問及要幾多錢才足夠移民英國，故此分享了兩個實況，當中有一名單親媽媽，她居住在曼城，一個女人帶住2女兒及媽媽，她交完一年租，只剩7千蚊港紙，她努力去生存，一人打3份工去頂住成頭家。單親媽媽的情況是長老幫忙照顧2個孫女，她自己成為家中唯一的經濟支柱。

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港爸一星期返足7日工

樓主分享自己的經歷，雖然他指自己情況不及單親媽媽厲害，「不過佢仲勁」，但樓主港爸也是一人撐起成頭家，同樣充滿決心與毅力。

一家3口，由於兒子年紀小要由太太湊，剩樓主返到工，交完VISA居留英國簽證費、IHS英國醫療保健費、一年當地租金約1.2萬英鎊（約11.5萬港元），那時戶口只剩8萬港幣（約7千幾英鎊），至今來了英國一年多，樓主直言「都仲生存緊」，拼命去工作賺錢。

我一整好哂嘢就即搵工，搵咗4日左右開始返工，一星期返足7日，做兩份，冇車冇樓。

港爸一星期返足7日，兩份工分別是兩間公司，每日8小時，沒有休假，經過大半年努力，終於有份全職工作，「錢就儲唔到㗎啦，不過叫做夠洗」。他的工種是做貨倉，英文水平要求不高，大約小學3年班就可應付，而有網民提及可找平些租金，他解釋「好難平，比人搶貴哂」。從2個實況，他有感：

我嘅結論係，睇下你有幾想走？睇下你有幾想為下一代⋯⋯大把人手上有幾百萬都左諗右諗？定係根本唔想放低身段同份人工呢？

網民認同移民決心勝過金錢

網民大讚樓主及另一名單親媽媽，認同「從來移民最大因素係決心問題，而唔係金錢問題」，有網民受感動，直言自己正是猶豫不決的人￼，感謝樓主分享。另有網民分享指出移民頭個幾年心理不平衡，懷疑自己￼，前路太多未知，「而兩公婆常常為錢嗌交￼，回想真係好辛苦， 但幾年之後慢慢改善，現時生活也不錯」。更多網民留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳