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【電話騙案】兩男一女最小僅15歲　涉11宗長者騙案涉款98.5萬

社會 14:13 2022/12/04

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兩男一女最小僅15歲，涉11宗長者騙案涉款98.5萬。（劉定安攝）

警方12月2日下午約2時接獲一名銀行職員報案，指一名89歲女子早前接獲來電，對方聲稱是該名女子的兒子，指自己因牽涉刑事案件而需繳交保釋金，要求該名女子繳交5萬元，對方指朋友會上門代收保釋金。該名89歲女子往銀行提款時，職員懷疑她受騙，遂報案。
 
荃灣警區人員接手調查，12月2日下午約4時於梨木樹邨一單位拘捕一名懷疑與案有關的17歲本地男童，涉嫌「串謀詐騙」。
 
人員經過深入調查及情報分析後，同日以於土瓜灣一酒店拘捕一名18歲姓梁本地女子及於牛頭角彩盈邨一單位拘捕一名15歲本地男童，涉嫌「串謀詐騙」。他們涉嫌招募及指使該名17歲男童收取贓款。所有被捕人現正被扣留調查。
 
警方調查顯示，該兩男一女涉嫌與11月21日至12月2日發生共11宗針對長者的電話騙案有關，受害人年齡介乎67至89歲，涉案金額共98.5萬元。
 
警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。
 
警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

  • 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案
  • 如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙
  • 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者
  • 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢

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責任編輯：陳麗娜

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