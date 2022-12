【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史

十優港姐麥明詩(Louisa)雖然現時已淡出娛圈,並轉行任職國際顧問公司,但一舉一動仍為大眾留意。與前機師盛勁為在前年已傳緋聞,二人一直否認拍拖,到今日被爆一同穿情侶裝甜蜜遊日,令戀情曝光。

麥明詩參選港姐後,曾公開的男友只有林作一個。而林作於2015年香港區議會選舉中出選黃大仙龍星選區,麥明詩更落區為男友拉票,可是二人在2016年分手。

不過因為男方行為一向出位,所以引不少網民非議,更有不少網民認為曾與林作拍拖,是麥明詩的人生黑歷史。

至於林作在2020年6月與裕美的戀情曝光,不過林母一直表示不喜歡裕美,但林母親的意見完全沒影響林作與裕美的感情,二人更不時公開放閃。

【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光 麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正

轉行後拍拖

其實在去年9月,麥明詩在個人社交平台貼上在2011年前的大學畢業照,並回望過去人生寫道:「用英文寫道:「Looking back, I treasure every experience and every person I met along the way. They made me who I am today. #noregrets #人生有幾多個十年」

不過,有網民就其IG留言指:「同林作個傻仔扯上關係,係你一生嘅遺憾。」麥明詩即時回覆道:「still something I don’t regret」,表示對過去依然沒遺憾。她高EQ回應獲讚大方得體。

而麥明詩在今年7月出席公開活動時透露,轉行後異性緣比以前好更透露正在拖拍,不過當時沒透露男方身份。到今日,她與盛勁為遊日斷正,令二人關係浮面。

不過麥明詩與盛勁為二人由前年起已傳緋聞,可是他們一直表示彼此只是好朋友。

▲ 盛勁為(左一)參加《衝上雲霄大選》並奪得亞軍。

轉投保險行業

盛勁為與林作也是現年32歲,他本是自小家境清貧,小學時期需申請書簿津貼,直至入讀香港大學,學費也要靠助學金及自己做兼職的薪水。

他大學畢業後成為機師,可惜在疫情下,本身為國泰港龍航空副機師的他失業,無奈下轉行,前年參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》,最終贏得亞軍並當上藝人。

▲ 盛勁為曾投資酒樓。

另外,盛勁為投資開飲食業在元朗開設酒樓,不過與其他股東意見分歧不咬弦,毅然退股,約在2021年9月轉投保險行業,即是與林作成為同行。

盛勁為在今年3月曾接受TOPick訪問透露,當時收入接近做機師的水平,更不用靠TVB份糧,而他對於做機師的心仍然不變,希望有一天能夠做回老本行。

