陳凱韻出席心光盲人院活動　甘比與視障女生交流：和她傾偈好開心

「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻，在今日（12月4日）以劉鑾雄慈善基金信託人之董事身份出席心光盲人院暨學校的「心光慈善FUN FUN DAY」活動，以及與視障女生怡杰傾談。

甘比分享活動相片並寫道：

今天我好高興再次代表劉鑾雄慈善基金參與心光學校的活動，我覺得今日這個『心光慈善FUN FUN DAY』非常有意義。大家平時可能難以想像視障人士的生活，但是透過參與體驗活動，例如打乒乓球及玩地壺球，可以直接感受視障人士的世界。大家感受到視障人士平日生活上可能遇到的挑戰及問題，自然加深了解及明白他們的需要，日後都會更加樂於向他們伸出援手。

心光學校始於1897年，120多年來幫助過無數視障人士，我想在此向心光學校的團隊說一聲謝謝，有你們的存在真的造福及幫助了很多人，期望未來繼續一起並肩前行，令更加多的視障人士受惠。