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陳凱韻出席心光盲人院活動　甘比與視障女生交流：和她傾偈好開心

娛樂 14:38 2022/12/04

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陳凱韻出席心光盲人院舉辦的活動。

「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻，在今日（12月4日）以劉鑾雄慈善基金信託人之董事身份出席心光盲人院暨學校的「心光慈善FUN FUN DAY」活動，以及與視障女生怡杰傾談。

甘比分享活動相片並寫道：

今天我好高興再次代表劉鑾雄慈善基金參與心光學校的活動，我覺得今日這個『心光慈善FUN FUN DAY』非常有意義。大家平時可能難以想像視障人士的生活，但是透過參與體驗活動，例如打乒乓球及玩地壺球，可以直接感受視障人士的世界。大家感受到視障人士平日生活上可能遇到的挑戰及問題，自然加深了解及明白他們的需要，日後都會更加樂於向他們伸出援手。

心光學校始於1897年，120多年來幫助過無數視障人士，我想在此向心光學校的團隊說一聲謝謝，有你們的存在真的造福及幫助了很多人，期望未來繼續一起並肩前行，令更加多的視障人士受惠。

同時，甘比分享與怡杰傾談的及感受：

今日想特別介紹一下怡杰 ，一名22歲的視障女生（佢完全看不見），她剛完成演藝學院學位課程（小提琴專業），下年開始修讀碩士課程 （2年）。她好叻4年學位課程由演藝學院提供獎學金，不用任何人粗心。可惜碩士課程不設獎學金，所以我們資助了她讀碩士課程，今天和她傾偈好開心，原來她六歲開始學小提琴，在完全看不到東西的情況下，雖然起初都覺得困難，但慢慢培養出興趣之後，佢已經好叻啦！怡杰話學校裏人人對她也好好，令我想到社會嘅溫暖，希望大家多多關注視障人士，在許可的情況下，多多幫助身邊所有困難嘅人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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