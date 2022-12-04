【職場健康】男會計員腰背痛誤以為坐姿不良　突劇痛如生仔揭患腎結石致輸尿管阻塞

▲ 男會計員腰背痛誤以為坐姿不良，突劇痛如生仔，揭患腎結石致輸尿管阻塞。

生仔10級痛，但原來這種痛楚，男士也可能感受到。台灣有泌尿科醫生最近分享一宗案例，指 一名50歲從事會計員的男士常有腰背疼痛，某日突然劇痛冒冷汗，送院才發現有數顆腎結石塞住輸尿管。醫生表示，由腎結石所引起的疼痛感，會比生產更劇烈。

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台灣泌尿科醫生陳偉傑、羅詩修，最近在Facebook專頁「泌密會客室」分享一宗病例，指一名50歲從事會計員的男子，每天都埋首工作10小時，平時偶爾會腰背痛發作，但一直以為是久坐、工作姿勢不良造成。

直到有一天，男子的痛感從右腰延伸到鼠蹊部，劇痛到整個人捲曲在辦公室座位上，直冒冷汗，被同事緊急送院，經超音波檢查後，發現他體內有數顆腎結石，並塞住了輸尿管。

醫生指出，尿路結石是很常發生的疾病，由於結石的位置或大小不同，很多人其實平時沒有甚麼症狀，所以有時是透過體檢時，經腹部超音波才發覺。

儘管細小的結石有機會從輸尿管排出，但若變成尿路阻塞、輸尿管肌肉痙攣，甚或結石引起局部發炎、腫脹，就會讓患者突發急性劇烈腰痛，而痛感可能延伸至腹股溝或睪丸。醫生表示，腎結石痛起來，堪比女人生產時的疼痛。

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責任編輯：羅嘉欣