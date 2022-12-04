【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？

大S（徐熙媛）與汪小菲母子網上對戰不絕，而且近日大S天一改克制作風，對前夫作大反擊，她上載銀行帳戶明細及前夫借據後，汪小菲公開大S購物清單，以示大S是大花筒，以及兩人的離婚協議作還撃。

有撐大S的網民在徐熙媛的IG底下言寫道：「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」

而大S本人不但對該網民留言按讚，更親回覆道：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己。」

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▲ 大S（徐熙媛）與汪小菲此情不再。

汪小菲急刪文

至於立場經常搖擺不定的汪小菲，在今天凌晨向大S求和，公開在微博寫：

親愛的徐熙媛和各位博友。我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好。但是我不想我們的一切成了談資（旁人閒聊的話題），我真的想結束這一切了。讓家人寒假回北京。咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰。我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了。

但是他一如過往，發文後過沒多久便刪文。此外，汪小菲另一則留言則寫道：「別撕了，讓全世界華人看笑話？各自安好吧」。

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家用糾紛引互罵

其實汪小菲在今年11月23日曾在網上公開發文，寫道：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了」，但發文不久後又秒刪。因此他今次是第二度公開求和後，又再急急刪文。

現年41歲汪小菲與徐熙媛在2010年底訂婚，於同年11月16日在北京註冊結婚，在翌年3月22日在海南三亞舉行婚禮。二人婚後育有一子一女，可是於去年11月，兩人共同發聲明表示離婚。在今年3月，大S再婚，嫁20年前男友具俊曄。

到近日，大S因為汪小菲自本年3月起沒有付家用，於是向前夫提告，二人的網上對戰亦由此展。

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