【國家憲法日】陳茂波：深入了解憲法有助準確落實一國兩制　林定國：法治制度獲長期保障

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

今日是國家憲法日，財政司司長陳茂波在網誌指，透過深入了解《憲法》精神和實施，更好了解《憲法》和《基本法》的關係，有助全面準確貫徹落實「一國兩制」，為中國式現代化貢獻香港力量。

陳茂波指出，《憲法》與《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎，港人在認識《憲法》是香港根本法時，必須了解《憲法》規定中國共產黨的執政地位，國家的政治制度、法理依據、治理實踐，都與中國共產黨的領導不能分割。

他續指，中國式現代化的本質要求是，「堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，創造人類文明新形態。」他形容，這是他昨日出席二十大精神宣講會和今日準備出席國家憲法日活動的體會和感受。

陳茂波又指，香港憑藉「一國兩制」的優勢，過去25年成功取得穩定繁榮發展，重提國家主席習近平七一講話明確指出，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。」

他表示，未來5年是建設中國式現代化開局的關鍵時期，香港在融入國家發展大局中，要有責無旁貸的時代責任感，並且結合自身特點，與內地一起努力打拼，逐步推進達到長期目標。

他續指，國家的現代化進程，關鍵一環是推動經濟高質量發展，香港有著獨特優勢，能積極貢獻力量，包括將金融服務進一步做大做強；同時充份發揮「一國兩制」的制度優勢、內地龐大市場的規模優勢和粵港澳大灣區的區域優勢，讓創新科技更好地推動金融及其他產業的發展。

▲ 律政司司長林定國資深大律師今日出席憲法40周年升旗儀式致辭。（政府新聞處）

另外，律政司司長林定國今日在香港海關學院，出席憲法四十周年升旗儀式時致辭指，在《憲法》和《基本法》的法律框架下，「一國兩制」及本港法律制度得到保持及發展，法治制度亦獲長期保障。

林定國又指，紀律部隊在香港特區，擔當維護國家安全的先鋒，要捍衛《憲法》的精神，時刻堅守法治的原則。他指出，紀律部隊除了要對《憲法》有深厚了解，亦有責任協助政府推動加強公眾教育工作。

他又勉勵年青人，應從小學習並養成了解、尊重《憲法》的意識，自覺維護法治及守法的良好素質，形容這對香港及國家未來發展都極為重要。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明