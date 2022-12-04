【麥明詩拍拖】十優港姐緋聞男友公屋仔出身　盛勁為會考25分港大畢業任飛機師

▲ 麥明詩緋聞男友盛勁為，港大畢業後任飛機師，現為藝人及從事保險。

十優港姐麥明詩新戀情曝光！今日（4日）被媒體拍到與盛勁為出發到日本北道旅行。兩人可說是郎才女貌非常登對，盛勁為跟麥明詩只差1歲左右，兩人都熱愛運動，早前更齊齊去玩風帆，盛勁為同樣是尖子，雖然公屋仔出身，但中學時期讀屯門區Band1英中，會考25分，港大畢業後任副機師，現時是身兼多職，是藝人也有不同副業。

本月31歲的十優港姐麥明詩（Louisa）新戀情曝光，緋聞男友是公屋仔出身盛勁為，有媒體拍到Louisa與盛勁為以情侶裝打扮出發到日本北道旅行，他們背包掛上同款烏龜公仔、戴同款式口罩，麥明詩在機上靠在男方膊頭入睡。

▲ 現年32歲的盛勁為身兼多職。（香港經濟日報資料圖片）

盛勁為跟麥明詩之前都曾傳緋聞，被拍到一同野餐，但他們否認拍拖，表示彼此關係只是「好朋友」。而他們之前都在各自的社交平台分享跟一大班朋友出海玩風帆。

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現年32歲的盛勁為是Slasher，除了是TVB演員之外，亦有做保險的分區經理，亦踩入飲食界，與其堂哥及另一拍檔合資，將一間荒廢已久的老村屋，改造成一間中式點心店。而最為人熟悉可說是其機師身分，盛勁為曾是國泰港龍航空副機師，2020年失業被迫轉換事業跑道，參加無綫舉辦的節目《衝上雲霄大選》，比賽獲得亞軍，轉型成為藝人。

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會考25分 讀香港大學

盛勁為曾接受TOPick專訪分享自己的成長及讀書經歷，自小家境清貧的他，一家六口住公屋，小學時期需申請書簿津貼，升中大抽獎時有感好彩獲派屯門區內的Band 1的英中保良局董玉娣中學，他指小學讀書成績很差，升中一開始補英文，全級200人考150幾名，直至中五會考那年，他醒覺作為基層家庭的孩子，家裡是沒資源給他到外國留學，開始認真讀書，會考考獲高分25分，原校升讀中六、中七，直至入讀香港大學，學費也要靠助學金及自己做兼職的薪水。

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盛勁為入讀港大經濟金融系，在大學三年級那年，有港龍機師來港大演講，他眼見有香港人做機師，自覺也有機會，開始上網找資料和報課程，練好英文，學好知識，當時名額競爭激烈，500人爭1個位，盛勁為沒有放棄，考了3次終於成功，而受疫情引發裁員的影響，他只享受到短短4年的飛行樂趣，事業因疫情而停擺。然而，他沒有自怨自艾，努力去轉型。

未知是否盛勁為的努力與經歷，跟十優港姐麥明詩志趣相投，兩人很匹配，不少網民大讚及祝福他們。而兩人由「好朋友」是否真的變成情侶，就要待他們公開確實。

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責任編輯︰王明芳