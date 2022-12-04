【浸大傳理學會停運】衞炳江指言論自由非絕對　料不影響下屆學會運作

▲ 浸大校長衞炳江稱大學尊重學生看法，但強調言論自由並非絕對自由。（資料圖片）

浸會大學傳理學會早前發表「理大圍城三周年」帖文而遭校方勒令停止運作。理大衝突期間任理大常務及學務副校長、現任浸大校長衞炳江今日（4日）表示，理大事件明顯涉及暴力及違法行為，他認為傳理學會做法有誤導，強調大學尊重學生看法，但言論自由並非絕對自由，強調校方今次只是針對言論本身，並非針對傳理學會，認為行動不影響下一屆學會運作。

帖文曾被個別傳媒批評 浸大曾收校外投訴

浸大上周三（11月30日）發聲明「嚴正訓誡」浸大傳理學會，並由即日起取消傳理學會臨時行政委員會使用由校方提供的電郵、校內所有設施的權利，並禁止該會使用浸大名義進行任何活動，直至明年2月28日，事前有關帖文曾惹來個別傳媒批評「煽仇播『獨』」。

衞炳江今在電台節目回應時承認曾收到來自校內、校外投訴，但強調校方並非受壓，稱一直注意學生言論，傳理學會亦無向校方提交正確資料，申請租用場地，校方因此決定作出懲處。他指出，理大事件明顯涉及暴力及違法行為，且部分人士已被法庭定罪，大學尊重學生看法，但言論自由並非絕對自由，校方對渲染事件及混淆視聽表明反對，「大家應該聽過好多，一個人嘅言論自由，唔可以喺一個裝滿人嘅劇院內大嗌火燭。」他亦強調，今次並非針對傳理學會，指學會將於明年2月底換屆，相信下一屆學會能繼續運作。

浸大視乎個案取錄出獄學生 未透露具體人數

被問到是否容許學生在大學校園內討論理大事件，衞炳江稱從來無表明不能討論，但需要視乎如何討論。他指出，2019年反修例事件發生至今3年，相信需要時間沉澱，透露有學生對事件仍然有「強烈感覺」，但亦部分曾參與事件的學生開始反思當時行為是否正確。他表明，浸大支持學生改過自新，亦有視乎個案重新取錄涉及反修例案件出獄的學生，但未有透露具體人數

衞炳江：學生無明顯抗拒國安課程 校方正籌備新課程

至於本學年起暫停代收浸大學生會會費，衞炳江指大學做法不代表反對學生會，認為由校方代收會費，令學生會毋須擔心會員人數及資源問題，有可能與會員意見脫節，盼令學生明白帶領社群所需具備條件。

浸大上學年起將國安教育列為必修課程，衞炳江指隨著《港區國安法》實施，大學有義務提供相關教育，形容學生沒有明顯抗拒，認為必修國安法不應提升至涉及學術自由層面問題，並透露校方正籌備其他國安課程。衞炳江又說，暫時未見收生受移民潮影響，但透露各大學正「搶人才」，招攬優秀教授和科研人員，令競爭變得激烈。

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責任編輯：馮琪雅