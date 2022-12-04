【最新疫情】今增9487宗確診　另多16名染疫者離世

▲ 今增9487宗確診，另多16名染疫者離世（湯致遠攝）

本港今日（4日）新增9,487宗確診，其中輸入佔657宗。另增16名染疫者離世，今波疫情共錄得10,577宗死亡個案。

輸入個案中，逾56%共370宗涉及機場檢測樣本、逾33%共217人於抵港第1至3日驗出陽性，餘下約1成共70人於抵港第4至7日才確診。

學校個案方面，今有2間學校共2班因出現群組感染，需停課7日。院舍個案方面，10間安老院舍，共29名院友及5名員工確診確診，49名院友需要檢疫；4間殘疾人士院舍，共5名院友確診，20名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約70.78%，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文