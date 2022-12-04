【罕見疾病】1米8高籃球隊精英離奇縮水10cm　求醫揭脊柱骨已溶解

▲ 內地青年本是1米8高籃球隊精英離奇縮水10cm，求醫揭脊柱骨「已溶解」。

身高突然大變可能是因疾病而致。內地一名23歲男子本來身高達180cm，可是隨著駝背問題的出現，令他的後背猶如駝峰，更使他的身高離奇縮水10cm。男子更因疾病，出現多種問題而影響日常生活。最終求醫後確診「脊柱大塊骨溶解症」，他的脊柱骨宛如已「消失」。

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綜合內媒報導，當地一名23歲胡姓男子，一直於校內亦是球隊的精英。可是於中六一次身體檢查當中，醫生發現他的脊柱出現側彎而且更有駝背的情況。但是即使經過醫生的提醒，胡男依舊沒有重視身體的改變。最終駝背以及脊柱側彎的情況日益嚴重，令他的日常生活大受影響。

因受脊柱之患影響，使胡男動一動便出現頭暈、嘔吐，以及嗜睡。還有，他的身高亦由180cm大減至170cm，後背更腫脹如「駝峰」。種種狀症令他不單睡覺時不能躺平，更大大影響他的日常生活，亦遑論是打籃球。

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最終胡男到醫院進行詳細檢查後發現，胡男的脊柱骨已宛如「消失」般不見，而且他的椎骨、肋骨及胸壁亦受廣泛的侵蝕。最後診斷他是患上了罕見疾病──「脊柱大塊骨溶解症」（Goharm-Stout Syndrome）。

醫生續指此病被業內人士又名「鬼怪骨病」、「幽靈骨病」，「消失骨症」。自有紀錄的70年以來，此病的病例僅有約60宗，而胡男更是所在地的首宗病例。醫生亦直言他是第一次遇到這病的病患。

確診後，醫生隨即為胡男制訂及進行治療計劃。首先，醫生安排了手術對脊柱進行矯形。手術能令胡男背後的「駝峰」消失，而且更能助其防止脊柱側彎持續惡化，導致脊髓損傷和癱瘓。

然後醫生再為胡男用藥物控制骨內的淋巴管繼續增生，有效阻止脊椎骨繼續「溶解」和出現乳糜胸的情況。最後醫生亦為胡男進行基因檢測，希望能找出患上罕見病的原因。而胡男經一系列治療後，現時康復進度良好。

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責任編輯：羅嘉欣