【港區國安法】譚耀宗：倘禁海外律師參與而無本地律師接手　可移交內地審理案件

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

特區政府就《港區國安法》提請人大釋法，全國人大常委譚耀宗接受電視訪問時指，若最終禁止海外律師參與國安案件，亦無本地執業律師接手案件，可將案件移交至內地審理。

正被控《港區國安法》的壹傳媒創辦人黎智英，獲法庭批准聘請英國御用大律師Tim Owen代表抗辯。特區政府最終決定提請全國人大常委會釋法，藉此釐清「沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作」。

譚耀宗今日在一個電視錄播節目中表示，未有收到通知會加人大常委會會議，而例會最快本月底召開，暫時未知屆時會否討論釋法，他認為，今次釋法並非太複雜，料專門開會討論的可能性不大，又相信今次解釋的範圍不會過闊，只會討論是否容許海外大律師代理國安案件，料不會觸及指定律師、規範法官的問題。

被問到何謂「參與」，例如是否包括禁止海外律師提供法律意見時，譚耀宗坦言：「我想給予法律意見也很難制止的，如他不公開，你又怎樣制止？執行上是有問題。但不容許他代表被告人參與辯護，這個已是與《國安法》的立法精神，以及邏輯是吻合的。」

譚耀宗又指，難為海外律師參與國安案件訂下例外情況，假如被告未能找到本地律師接案，而釋法後亦不容許聘請海外律師，「那就移交至內地審理，這個已經有條文。」

根據《港區國安法》第55條，現時只有3種情況可由內地審理案件，包括涉及複雜的境外勢力介入、特區政府無法有效執法，以及國安面臨重大現實威脅。

對於有建制派建議，設立指定律師名單，譚耀宗表示，留意到有關意見，但認為非三朝兩日做得成，需要時間研究，亦有技術困難。

他又強調，非不得已不會釋法，期望香港法院日後可以自己解決事情，毋須交由人大常委會釋法。

他亦提到，曾思考特區政府能否有其他方法，處理今次事件︰「新聞指出，英國大律師（Tim Owen）的工作簽證已過期，若工作簽證由入境處處長簽發，若他（入境處處長）不批准（簽證），他（Tim Owen）根本不能上庭，對嗎？這是否也是一個解決問題的辦法？我不清楚。當然你會說這並不能徹底解決問題。」

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責任編輯：胡偉明