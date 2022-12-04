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【隱形富豪】林盛斌分享小本投資心得　阿Bob：保守估計可以有6倍回報

娛樂 17:54 2022/12/04

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阿Bob林盛斌除當藝人外，還有投資生意，外間更傳Bob身家過億，他上月接受網上平台節目《月傾會》訪問時，便被主持林柏希問及過億身家一事。

當時，阿Bob：「如果當我變賣晒所有嘅資產，咁我諗可能我唔做嘢一段長嘅時間，而維持到依家嘅生活，都應該去到細仔中學畢業咁！」由於Bob細仔才準備升小一，保守估計身家可夠用12年。

其實Bob不時在個人YOUTUBE頻道「Bobtivation 林盛斌」分享投資心得，他近日拍拍講投資需要本金，但如果只有小本1萬元甚至只小到1千元，可以投資甚麼？

消費不是投資

阿Bob指，大多人如果儲到1萬元都會用來消費，但指這是花費而非投資：「1萬蚊可以同女朋友去泰國或者台灣，去玩4日3夜，或者係買一對最新出復刻版經典Jordan，或者係Supreme唔知Crossover乜乜產品，你真係可以咁樣做，即刻使咗佢，不過咁樣係冇任何回報，可能都有嘅，就係可能會畀你開心一陣。」

他認為如果用1萬元投資金融產品，對未來的財富亦未有有大改變，但認為如果用來還卡數一類債務，是比較好的選擇：「有啲人會用呢一萬蚊去還自己卡數，或者其他個人債務，比較高利息嘅債務，我覺得係非常好嘅諗法，因為你都好難搵到投資產品，回報率係高過你爭銀行卡數嘅利息。」

投資在自己身上

而1萬元的最佳投資方法，他認為是投資在自己的知識或技能上，建議可報讀課程，特別是可以改善工作表現的課堂。甚至只有1000元，可以買書也可爭進知識或改善工作技能，阿Bob稱：「唔好畀自己藉口，你有心，買本書都可以。」

他認為因為這上技能提升工作能力，保守估計一年回報可達6倍，甚至更多，而且這些知識或技能學會後，任何人也不能搶去，稱：「投注響自己身上，你先係最有價值嘅嘢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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