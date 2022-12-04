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【國家憲法日】李家超：提請人大釋法有有充分法律基礎

政治 17:00 2022/12/04

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李家超表示，《憲法》是根及本，對保障一國兩制全面落實發揮重要作用。（陳國峰攝）

早前政府就海外律師處理國安法問題上提請人大釋法，特首李家超在國家憲法日上提到表示，釋法有充分法律基礎。

李家超今日在2022年「國家憲法日」座談會上致辭，他表示，《憲法》是根及本，對保障一國兩制全面落實發揮重要作用，他指在本港面對前所未見的嚴峻危機時，幸得全國人大主動出手，依據《憲法》為本港解決問題，完善一國兩制制度體系，他舉例指，制定《港區國安法》及完善選舉制度，落實愛國者治港，可見祖國永遠是香港的堅固後盾及強大動力。

談及提請人大釋法問題時，李家超指，上星期一已按中央要求，就《香港國安法》的有關情況提交報告，並在報告中建議提請全國人大常委會根據《香港國安法》第六十五條作出解釋，釐清「根據《香港國安法》的立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作？」這個問題。他強調，提請全國人大常委會就上述問題作出解釋，是有充分的法律基礎的。

2022年「國家憲法日」座談會今日舉行。（陳國峰攝）

中聯辦主任駱惠寧認為，本港各界都應自覺維護《憲法》權威及中國共產黨的領導地位，亦必須堅持把維護國家主權、安全及發展利益作為最高原則。並指，本港任何機構、組織和個人，均應當遵守《港區國安法》等法律，強調堅定維護國家安全，是本港法治的憲制責任及必守底線。

但他表示，要弘揚以愛國為核心的主流價值觀，完全擺脫殖民統治的影響，《憲法》意識才能在香港深入民心。

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責任編輯：關景騰

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