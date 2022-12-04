【離奇染病】人妻無故患性病私處生粒粒　驚揭感染源頭來自奶奶

▲ 人妻無故患性病私處生粒粒，驚揭感染源頭來自奶奶。

突然患上性病，許多人都會懷疑是否伴侶不忠。台灣一名婦產科醫生，最近就分享了一名25歲人妻染性病的經歷。該名人妻因私處長異物而求醫，經檢查證實患上俗稱「椰菜花」的性病疣。而經分析後，人妻認為令她染病的源頭竟不是老公，而是與她共住的奶奶。

最新影片：

據台灣萬芳醫院婦產科Facebook專頁分享，最近一名女患者因私密處長東西不舒服，前來求診查看後，確認感染俗稱「椰菜花」的性病疣。但奇怪的是患者陰道內很乾淨，發作的部位全集中在外陰部。醫生表示，若是因性行為傳染性病疣，患者應該陰道內也會長才對。

經追問下，女患者的丈夫並無出軌，因此不是她的染病源頭。而女患者其後向醫生透露，最近奶奶因生病而搬來與她一起住。醫生再問女患者是甚麼病，女患者直言：

啊！婆婆說過自己會陰處有長東西！她洗澡都習慣亂用別人的毛巾。她才搬來沒多久我就長菜花，是因為這樣被傳染的嘛？

醫生認為很大可能就是這原因，令女患者致病，更提醒患者，老人家習慣難改，建議應先把自己的毛巾收好，避免再有共用的機會。

醫生並提醒，共用毛巾不管在哪裏都有衛生風險，外出旅遊時也不建議使用旅館毛巾深擦會陰處，如果毛巾不完全消毒，或是不慎被多人摸過被污染，是有可能因此染上疾病。醫生亦強調，就算是親密的家人，個人清潔用品如牙刷、毛巾也應各自使用。

性病疣可潛伏超過一年

據本港衛生署資料顯示，性病疣是由一種過濾性病毒（人類乳頭瘤病毒）引起，主要透過性接觸傳染，潛伏期一般為數星期至八個月不等，亦可超過一年。

病徵是在生殖器或肛門附近長出淡紅色菜花狀的小肉粒，並逐漸增加成簇。如不及早醫治，這些肉粒可因磨損而至發炎或流血，治療方法包括外敷藥物、電灼、冷凍和手術切除等。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣