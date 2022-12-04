【麥明詩拍拖】林作不滿被指矮仔　向麥明詩新歡盛勁為下戰書

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為遊日斷正，由此令戀情曝光。因為盛勁為身高6呎，故有媒體拿林作與盛勁為的身高作比較，而該媒體表示估計林作身高約167CM。

不知林作是否因為身高問題觸動林作情緒，還是對前度餘情未了，由此呷醋不滿麥明詩新歡？甚至只是不改作風一心抽水爭取曝光，林作竟在個人社交平台向盛勁為下戰書。

【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日 曾與林作拍拖被視為黑歷史

▲ 當日林作決戰鍾培生後，與女友裕美熱吻。（經濟日報圖片）

他首先講自己的身高多於167CM：「本人正式身高為171CM，高過一般矮仔如167鍾賠生足足4CM, 不算矮仔！」然後寫公開挑戰書，更似有心地把盛勁為寫成「盛品儒」，表示：

本人現向（我唔識佢，上網話佢做保險嘅）盛品儒發出公開挑戰：上擂台打番場，睇下高挑鬼命嘅你定係好似阿根廷烈山度馬天尼斯嘅我好打啲！ 打贏我，我加入你團隊 - 留意，本人入行三年來連續三年COT，連續兩年全公司最強招募經理，目前官至區域經理，樓下85人團隊，要買我同我條team過黎轉會費會係天價，估計你未必俾得起

然後林作由借此宣傳自己的保險團隊，更形容其團隊：「光明頂幫我計過，可能值錢過一啲細保險公司個名。」

▲ 林作介紹自己稱「香港歷史最高出場費拳手」。（經濟日報圖片）

接著，他指如果對方輸的話要如何：「輸給我，你帶埋你兄弟姐妹（我唔識嘅，上網話你全家做保險），全部加入我團隊。轉會費估計冇我咁貴，貴都唔緊要，我自己同我老母有。大家win win。」

最後，林作並以「香港歷史最高出場費拳手」介紹自己。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R