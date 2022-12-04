【經痛困擾】女子經痛11年月經不來就便秘　求醫揭患子宮內膜異位

月經情況或能直接反映女性婦科問題。一名女子11年間只要不是來月經，便會出現嚴重便秘，甚至腹痛。疼痛程度更會延伸至尾椎，情況令人困擾。多年間女子多次求醫，可是即使經過詳細檢查亦未能得出原因。最後經醫生內診，驚悉女子的「腸子全部黏著」，揭其患上了「子宮內膜異位症」。

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綜合台媒報道，一名女子長年受便秘困擾，並指只要是她沒有月經的日子便會出現嚴重便秘。便秘影響之下更會令她不時出現腹痛，疼痛程度更會延伸至下盤尾椎。女子於受困的11年間曾多次求醫，可是不同的醫生為其進行超聲波檢查時亦未能發現子宮有何異樣，甚至連卵巢亦一切正常。

然而最近當女子再度求醫時，向醫生說明狀況，醫生馬上為其進行內診。內診後發現女子「腸子整個黏住」。醫生表示正常情況下，子宮後面應是空且光滑，但病人的腸子卻黏在子宮後緣，亦是令女子只要不是來月經時的日子，便會出現嚴重便秘的原因。

醫生續指，由於病人過去並沒有進行其他開腹手術，而會造成黏液問題的病源，在於她患上了「子宮內膜異位症」。確診後，醫生為女子進行了切除手術，不單處理了「子宮內膜異位症」問題，更把黏液問題解決。據悉現時女子的康復進度良好，不用再受便秘及種種的月經問題所困擾。

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婦科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問，拆解經痛成因以及紓緩方法。

經痛成因？

一般都是由於子宮肌層或子宮內膜的前列腺素分泌過度，使肌肉收縮，再加上子宮肌肉的缺血，從而造成疼痛的感覺。

痛至甚麼程度要求醫？

若有嚴重經痛（包括：普通止痛藥不能止痛、影響日常生活、會痛到嘔或暈、需要病假等），或不正常的經痛持續超過兩三天（甚至經期前後也痛），就需要諮詢醫生，進行身體檢查和盆腔超聲波掃描，以找出病因，作適當治療。

醫生會先處方止痛藥來治療經痛。止痛藥能抑制前列腺素的合成或對抗其作用。病人只需在有經痛的日子，餐後服食這些藥物，療效可高達七至八成。

若經痛情況比較嚴重：

可能需要荷爾蒙治療，最常用的是口服避孕丸。

避孕丸抑壓了排卵後，子宮內前列腺素便能維持在恰當的分量，治療經痛成功率達七成。此外，現在有口服新型黃體素，專治子宮內膜異位所帶來的痛症，有效舒緩痛楚。

若有經量過多的問題：

醫生會考慮安上含黃體酮荷爾蒙的子宮環，除了可以作長期有效之避孕方法外，還可有效治療月經過多或經痛問題。

若經痛由婦科問題引起：

以上保守的療法均不能控制經痛，可能需要手術治療，例如：除去子宮內膜異位組織和瘢痕組織、切除子宮內膜異位囊腫（俗稱「朱古力瘤」）、子宮腺肌瘤等。

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責任編輯：羅嘉欣