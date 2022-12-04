【國泰】首間實體店今開幕　購物可賺里數

▲ 國泰首間實體店今開幕。（梁偉榮攝）

國泰首間實體店今（4日）開幕，實體店出售一系列國泰品牌商品及「昇級好物」，國泰會員每消費4元便可賺1里數，使用渣打國泰Mastercard每消費2元亦可賺1里數，另即日起至明年1約3日，只要消費滿500元並到位於太古城中心的實體店取貨，亦有機會獲高達3,000里數獎賞。

國泰在太古城中心設首間實體店，除出售一系列國泰商品，包括客機模型、國泰 X Start From Zero特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品外，亦有各種酒類、家品級電子產品等。

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市民可以登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃瞄店內產品的二維碼，了解產品資訊，然後把產品加入購物車，再選擇以「亞洲萬里通」里數、現金，或「里數加現金」組合付款，最後選擇送貨服務或於店內自取。

國泰會員每消費4元便可賺取1里數，使用渣打國泰Mastercard則只要消費2元便可賺取1里數。另為慶祝實體店開幕，國泰將送出高達600萬里數獎賞，市民凡於即日起至下月3日，消費滿500元並到實體店取貨，便可獲最多3,000里數獎賞；而累積消費金額最高的三位顧客更會獲得額外100,000 里數獎賞。

國泰顧客時尚生活董事施愷民表示，實體店是現有品牌的延續，希望透過實體店與顧客在旅程以外交流和溝通。他又稱，隨政府放寬防疫措施，且飛機復航，國泰的很多顧客均已回來，再加上港人很喜歡旅行，實體店正好展現旅行非常開心的一面，因此對銷情較樂觀。

施愷民又提到，今年底國泰的運載力會恢復至疫情前的3分1，預計至明年底可以達疫情前7成，形容較今年頭的1至2%有很大進步。

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記者：黃小冰