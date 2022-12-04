  • 22°C
香港時間 : 20221204日 (週日) 19:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家憲法日】鄧中華：特區維護國安的形勢依然嚴峻複雜

政治 18:13 2022/12/04

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鄧中華表示，特區維護國安的形勢依然嚴峻複雜。（資料圖片）

全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任鄧中華表示，《港區國安法》實施以來，香港依法履行維護國安的憲制責任取得明顯成效，但特區維護國安的形勢依然嚴峻複雜，又指，《港區國安法》能否在一系列重大國安案件中，得到全面準確實施仍有待檢驗。

鄧中華指，未來一段時間要繼續堅持落實中央全面管治權和保障特區高度相統一，抓住事關港澳長治久安的重大問題，把該管的堅決管起來、把該糾正的堅決糾正起來、把該立的規矩堅決立起來。

鄧中華今日以視像在國家憲法日座談會發言時表示，要繼續堅定有效執行《港區國安法》，在準確全面理解立法原意的基礎上，依法打擊反中亂港分子，彰顯《港區國安法》威力、維護其權威。

他表示，「香港特別行政區維護國家安全的形勢依然嚴峻、複雜，《港區國安法》能否在一系列重大國安案件中得到全面準確實施仍有待檢驗。黎智英案辦理過程中，出現一些現象高度警惕。中央政府全力支持行政長官和香港特區維護國家安全委員會履行法定職責、行使法定職權，依法採取必要措施，防範及化解各種威脅國家安全的風險隱患，確保《港區國安法》，得到完整準確，不折不扣的貫徹實施。這一表態份量很重，香港社會各界應高度重視。」

他續指，要一方面用好中央的權力，強化對特區行政、立法、司法的監督，另一方面要不斷完善特區治理體系，著力提升全面治理能力和管治水平，構建中央主導、特區主責、治理高效的管治模式。

他又提到23條立法，並表示特區要積極履行《基本法》第23條立法的憲制責任，完善相關法律，依法《憲法》和《基本法》繼續塑造政治安全的香港，消除可能危害國安的各種風險和隱患，築牢特區維護國安的根基和防線。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

 

相關文章

【國家憲法日】李家超：提請人大釋法有有充分法律基礎
今日 17:00
【國家憲法日】李家超：提請人大釋法有有充分法律基礎
【人事變動】國務院任命王靈桂為港澳辦副主任　免去宋哲、鄧中華副主任職務
13:08 2022/03/11
【人事變動】國務院任命王靈桂為港澳辦副主任　免去宋哲、鄧中華副主任職務
【大灣區】陳茂波：香港將扮演舉足輕重角色　鄧中華冀港提供人才保障
16:10 2022/09/07
【大灣區】陳茂波：香港將扮演舉足輕重角色　鄧中華冀港提供人才保障

你可能感興趣

【國家憲法日】李家超：提請人大釋法有有充分法律基礎
今日 17:00
【國家憲法日】李家超：提請人大釋法有有充分法律基礎
【人事變動】國務院任命王靈桂為港澳辦副主任　免去宋哲、鄧中華副主任職務
13:08 2022/03/11
【人事變動】國務院任命王靈桂為港澳辦副主任　免去宋哲、鄧中華副主任職務
【大灣區】陳茂波：香港將扮演舉足輕重角色　鄧中華冀港提供人才保障
16:10 2022/09/07
【大灣區】陳茂波：香港將扮演舉足輕重角色　鄧中華冀港提供人才保障
政治 香港 國安法 黎智英 廿三條立法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離開大台】黃嘉樂當人夫後離巢TVB　結束21年賓主關係：尋找更多機遇
12:36 2022/12/03
【離開大台】黃嘉樂當人夫後離巢TVB　結束21年賓主關係：尋找更多機遇
【嬰兒猝死】餵出世2日男嬰飲水嗆到昏迷　新手爸以為BB睡著致失救亡
16:05 2022/12/03
【嬰兒猝死】餵出世2日男嬰飲水嗆到昏迷　新手爸以為BB睡著致失救亡
【癌症殺手】24歲香港運動員急性血癌病逝 　醫生揭4大常見症狀及3大高危人士
16:45 2022/12/01
【癌症殺手】24歲香港運動員急性血癌病逝 　醫生揭4大常見症狀及3大高危人士