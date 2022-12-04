【國家憲法日】鄧中華：特區維護國安的形勢依然嚴峻複雜

▲ 鄧中華表示，特區維護國安的形勢依然嚴峻複雜。（資料圖片）

全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任鄧中華表示，《港區國安法》實施以來，香港依法履行維護國安的憲制責任取得明顯成效，但特區維護國安的形勢依然嚴峻複雜，又指，《港區國安法》能否在一系列重大國安案件中，得到全面準確實施仍有待檢驗。

鄧中華指，未來一段時間要繼續堅持落實中央全面管治權和保障特區高度相統一，抓住事關港澳長治久安的重大問題，把該管的堅決管起來、把該糾正的堅決糾正起來、把該立的規矩堅決立起來。

鄧中華今日以視像在國家憲法日座談會發言時表示，要繼續堅定有效執行《港區國安法》，在準確全面理解立法原意的基礎上，依法打擊反中亂港分子，彰顯《港區國安法》威力、維護其權威。

他表示，「香港特別行政區維護國家安全的形勢依然嚴峻、複雜，《港區國安法》能否在一系列重大國安案件中得到全面準確實施仍有待檢驗。黎智英案辦理過程中，出現一些現象高度警惕。中央政府全力支持行政長官和香港特區維護國家安全委員會履行法定職責、行使法定職權，依法採取必要措施，防範及化解各種威脅國家安全的風險隱患，確保《港區國安法》，得到完整準確，不折不扣的貫徹實施。這一表態份量很重，香港社會各界應高度重視。」

他續指，要一方面用好中央的權力，強化對特區行政、立法、司法的監督，另一方面要不斷完善特區治理體系，著力提升全面治理能力和管治水平，構建中央主導、特區主責、治理高效的管治模式。

他又提到23條立法，並表示特區要積極履行《基本法》第23條立法的憲制責任，完善相關法律，依法《憲法》和《基本法》繼續塑造政治安全的香港，消除可能危害國安的各種風險和隱患，築牢特區維護國安的根基和防線。

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責任編輯：關景騰