【亞洲TOP TEN】前J2女神過檔HOY TV　梁凱晴介絡台灣泳池大派福利【多圖】

▲ 梁凱晴主持《亞洲TOP TEN 台灣篇》。

現年25歲、有「J2長腿女神」梁凱晴（Nina）在2017年加入TVB台灣製作中心，曾主持節目包括《出走地圖》、《背包女行》、《小滋女孩》等，亦出現過《東張西望》、譚玉瑛主持的《台灣原味道》。

其實她在台灣土生土長，父親為香港人，後來到台灣定居，而媽媽則是台灣人，故梁凱晴懂得說廣東話，也因此成為J2台旅遊節目長駐台灣的主持人，而她亦從不吝嗇展示好身段，不時在節目及個人社交平台派福利。

不過，梁凱晴在今年8月宣布離開TVB，並到HOY TV（前稱香港開電視）主持新的節目《亞洲TOP TEN 台灣篇》。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

主修阿拉伯文

幸她過檔後作風不改，仍然大方地豪派福利。在早前在《亞洲TOP TEN 台灣篇》節目內介紹台灣的泳池打卡位，更一集內換5套比堅尼，騷美好身段之餘亦可保持新鮮感，可說十分專業。

其實梁凱晴不是只有外表，才貌兼備，畢業於國立政治大學的她主修阿拉伯文，曾在J2節目《這一站阿拉伯》以流利阿拉伯語與當地人溝通。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R