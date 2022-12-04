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【豪華儀式】幸運媽媽中獎逾$1千萬　 兒子剃頭出家用吊車高空派錢

親子 19:20 2022/12/04

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泰國有名幸運媽媽中獎逾$1千萬，在兒子剃頭出家儀式中派錢。

日前泰國出現空降銀紙！泰國有名媽媽買彩券幸運連中大獎，獎金高達$1千萬港元，該媽媽早已決家讓兒子剃頭出家，一於將部分錢開心分享，豪辦出家儀式，在儀式上派約2.5萬元現鈔和10條金頸鍊，引來一眾市民來「搶錢」，場面一片混亂。

媽媽中獎$1.2千萬

據泰國媒體報道，居於泰國中部華富里府的女士Siridao Chao Lopburi上月買了幾張彩券，在11月6日開獎時，她發現其中2種彩券中獎，獎金分別是4800萬泰銖（約1,075萬港元）和600萬泰銖（135萬港元），即合計中獎金額高達1.2千萬港元。

最新影片：

Siridao中獎後，決定將部分獎金派給市民，她跟丈夫在中獎前依照泰國法律為兒子安排短期出家，決定豪辦兒子的剃頭出家儀式，在11月27日當天，爸媽準備了1千張面值100泰銖（約22.5港元）面額現鈔，一共派約2.3萬港元的銀紙，以及準備10條金頸鍊抽給現場的民眾。

兒子出家儀式派錢

從影片所見，Siridao衣著金碧輝煌，身上不少金器，她在台上將一叠叠紙幣及一些紙條向空中灑出去，現場人山人海，人們伸手想接過銀紙，但很多人實在跟台上距離太遠，取不到銀紙。而紙條應是印有不同號碼，用作抽金鍊用。

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可能見現場太多人，另一邊出動吊車，Siridao的爸爸在吊車上在10公尺高空派錢，令銀紙可散落更後的地方，現場民眾爭先恐後地伸手執錢，更有不少人拿出雨傘，將雨傘倒轉，希望接到銀紙。

影片又播放兒子行出街出家的過程，見光頭的兒子戴上黑超，身光頸靚，爸媽家人在他身旁次外，另有不少人「護送」他。最後派錢活動約進行15分鐘便結束，有人滿心歡喜有錢或抽中金鍊，但更多人空手而歸，據稱有人因搶錢做成一些小傷，不幸中的大幸是未有造成如人踩人等大型意外。

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責任編輯︰王明芳

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