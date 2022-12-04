【特式郵品】香港郵政宣布為配合悼念江澤民　將推遲一日發布《13点》漫畫郵品

▲ 香港郵政宣布為配合悼念江澤民，將推遲一日發布《13点》漫畫郵品。（政府新聞處）

香港郵政今日（4日）宣布，為配合香港特別行政區政府就悼念前國家主席江澤民的安排，於本周二發行的「《13点》漫畫」特別郵票及相關郵品將延期至12月7日起在全線郵政局和網上購物坊「郵購網」發售。

市民可於12月7日起到其指定郵政局領取已訂購的「《13点》漫畫」特別郵票及相關郵品（包括已蓋銷的自備封）。各郵政局只於12月7日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供「《13点》漫畫」的發行日期特別郵戳的即時人手蓋印服務。

為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印特別郵戳服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。

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責任編輯：李榮忠