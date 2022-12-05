【零售市道】連月出境人數按年勁升數倍　零售業吹淡風贈品加碼谷生意

▲ 連月出境人數按年勁升數倍，零售業吹淡風贈品加碼谷生意。（陳靜儀攝）

抵港檢疫「0+3」實施逾2個月，本港出境人數按年接連錄得倍數的升幅，單計11月按年已錄得4倍的增長，本地零售業指，港人外遊數目上升，令市民本地消費意欲減少，對本地零售業有負面影響，促請政府盡快恢復中港通關。

本地今年12月單計首3日外遊人次按年已有3.78倍增幅；11月有443,583人次出境，較去年的85,801人次，升幅達4倍；10月則有212,652人次，按年勁升5.76倍。面對大批市民出遊，本地零售業面臨放寬社交措施下的寒冬，周生生香港區域總經理李敏姬表示，市民出遊花銷較大，會盡量壓縮本土的開支，以預留更多旅遊預算，因此觀察到11月及過去數天，門市客流量減少，11月生意額亦較10月按年錄得3至4成的升幅轉為持平。

不過她指出，世界盃及金價上漲都是市民近月消費意欲減弱的原因之一，「購物不再是唯一嘅休閒娛樂，自然少咗人買嘢。」公司將推出高昂贈品，鼓勵市民消費，買1卡或以上戒指，送價值約5,500元免子樣式金片。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，今年10月按年比較，有約50%受訪公司表示銷情有單位數至40%的上升，約40%受訪公司有單位數至40%的跌幅，約10%受訪公司表示生意相若，因為2年間的經營環境都差。

謝邱安儀續稱，雖然限聚令的放寬促進消費，但政府推行「0+3」檢疫措施卻令市民外遊意欲增加，影響本地人流，反而對本地消費有負面影響。協會期望，政府加快實施「0+0」免檢疫措施、盡快與內地通關，以及繼續派發類似消費券的舒困措施，對經濟市道會有幫助。

有意見指現時「0+3」檢疫措施反而鼓勵港人外遊消費，變相打擊本地零售市道，批發及零售界立法會議員邵家輝坦言，業界傾向同意這個說法，透露身邊亦有不少人有計劃外遊。他認為，針對高消費群的商戶，所受的影響最為明顯；而即使是中消費群，「可能有部份人部署在大季節去旅行的時候，可能現在都會『慳住荷包』」，亦對本地零售和飲食市道造成影響。

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記者：陳麗娜