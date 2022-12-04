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RubberBand方皓玟首度合作開騷　全場粉絲大合唱《Ciao》

娛樂 16:01 2022/12/04

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

繆浩昌與方皓玟。

《MOOV Live RubberBand x 方皓玟》於昨晚（12月3日）假亞洲國際博覽館舉行，本地樂隊RubberBand（RB）與樂壇歌姬方皓玟 (Charmaine)交情深厚，一直是樂迷翹首以待的CP陣容組合，終於破天荒聯手合作演出一場限定音樂會。

音樂會以「等待」為主題，由RB及Charmaine與大家一起來一場音樂之旅。音樂會歌單由雙方合作構思編曲，RB更擔當Charmaine演出的band mates。B成員泥鯭擔任整個音樂會鼓手，締造台下觀眾專屬RB與Charmaine合體的「RubberMan」時刻。

音樂會以合唱灸手可熱的《假使世界原來不像你預期》及《發現號》作序，帶動台下熾熱的氣氛。

唱連串正能量歌

雙方緊接合作演繹彼此的歌，全屬音樂會度身訂造的合唱版本，包括：《 那一端》、《To Haters》、《唵嘛呢叭咪吽》及《飛天》，花盡心思以舊酒新瓶的技巧重新編曲，為台下樂迷帶來截然不同的全新演繹 。

RB 和 Charmaine 設計別出心裁的正、副舞台唱對方的歌曲《阿波羅》及《望》，拉近歌迷的距離，大大滿足台下一眾樂迷！

雙方帶來一連串充滿正能量的歌《All We Have Is Now》、《逆流之歌》及《終於有好天氣》， 於變幻當前，寄望以歌聲的感染力為樂迷注入勇氣和力量 ，將現場氣氛推至頂點。

大合唱《Ciao》

於Solo環節，RB 先化身為「RubberMan」band mates 同台配合演出，擅長以歌說故事的 Charmaine 一口氣唱出《HW1》、《Dt'z It》、《Won't You Stand 》及RB 的《小涼伴》等。

RB於壓軸Solo環節，先唱出Charmaine的大熱之作《分手總約在雨天》打頭陣，再演繹《零度聖誕》、《你和我》等歌曲，更首唱未面世
之新歌《戀人日常(的直線抽擊)》 。

於音樂會尾聲，RB和Charmaine合唱《你是你本身的傳奇》及 《未來見》等歌曲 ，希望音樂會可讓樂迷去探索感受等待的美好，再享受面前美好的世界。

最後，樂迷安歌聲四起，RB和Charmaine 再度現身，與全場粉絲大合唱《Ciao》和《I wanna be strong》等耳熟能詳的人氣歌曲，為音樂會劃上圓滿句號。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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