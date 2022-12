RubberBand方皓玟首度合作開騷　全場粉絲大合唱《Ciao》

▲ 繆浩昌與方皓玟。

《MOOV Live RubberBand x 方皓玟》於昨晚(12月3日)假亞洲國際博覽館舉行,本地樂隊RubberBand(RB)與樂壇歌姬方皓玟 (Charmaine)交情深厚,一直是樂迷翹首以待的CP陣容組合,終於破天荒聯手合作演出一場限定音樂會。

音樂會以「等待」為主題,由RB及Charmaine與大家一起來一場音樂之旅。音樂會歌單由雙方合作構思編曲,RB更擔當Charmaine演出的band mates。B成員泥鯭擔任整個音樂會鼓手,締造台下觀眾專屬RB與Charmaine合體的「RubberMan」時刻。

音樂會以合唱灸手可熱的《假使世界原來不像你預期》及《發現號》作序,帶動台下熾熱的氣氛。

唱連串正能量歌

雙方緊接合作演繹彼此的歌,全屬音樂會度身訂造的合唱版本,包括:《 那一端》、《To Haters》、《唵嘛呢叭咪吽》及《飛天》,花盡心思以舊酒新瓶的技巧重新編曲,為台下樂迷帶來截然不同的全新演繹 。

RB 和 Charmaine 設計別出心裁的正、副舞台唱對方的歌曲《阿波羅》及《望》,拉近歌迷的距離,大大滿足台下一眾樂迷!

雙方帶來一連串充滿正能量的歌《All We Have Is Now》、《逆流之歌》及《終於有好天氣》, 於變幻當前,寄望以歌聲的感染力為樂迷注入勇氣和力量 ,將現場氣氛推至頂點。

大合唱《Ciao》

於Solo環節,RB 先化身為「RubberMan」band mates 同台配合演出,擅長以歌說故事的 Charmaine 一口氣唱出《HW1》、《Dt'z It》、《Won't You Stand 》及RB 的《小涼伴》等。

RB於壓軸Solo環節,先唱出Charmaine的大熱之作《分手總約在雨天》打頭陣,再演繹《零度聖誕》、《你和我》等歌曲,更首唱未面世

之新歌《戀人日常(的直線抽擊)》 。

於音樂會尾聲,RB和Charmaine合唱《你是你本身的傳奇》及 《未來見》等歌曲 ,希望音樂會可讓樂迷去探索感受等待的美好,再享受面前美好的世界。

最後,樂迷安歌聲四起,RB和Charmaine 再度現身,與全場粉絲大合唱《Ciao》和《I wanna be strong》等耳熟能詳的人氣歌曲,為音樂會劃上圓滿句號。

