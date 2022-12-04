《明日戰記》Netflix上架 成功打入全球點擊率第6位 娛樂 19:43 2022/12/04 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 古天樂監製兼主演的電影《明日戰記》在香港票房達8143萬元，創紀錄成為本地有史以來最高票房華語片。而《明日戰記》於前日（12月2日）在Netflix上架又創佳績。 除成為香港單日點撃排名冠軍，據網站「FlixPatrol」顯示，《明日戰記》在秘魯、墨西哥、厄瓜多爾及玻利維亞的點擊率排名更是第二，而在其他大約十個地區也打入前三位，更成功打入全球點擊率第6位。 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 古天樂《明日戰記》Netflix上架 世界各大城市設大型戶外廣告 16:41 2022/12/02 古天樂《明日戰記》Netflix上架 世界各大城市設大型戶外廣告 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 17:14 2022/11/01 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 15:28 2022/11/03 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 你可能感興趣 古天樂《明日戰記》Netflix上架 世界各大城市設大型戶外廣告 16:41 2022/12/02 古天樂《明日戰記》Netflix上架 世界各大城市設大型戶外廣告 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 17:14 2022/11/01 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 15:28 2022/11/03 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 Netflix 電影 古天樂