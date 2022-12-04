《明日戰記》Netflix上架　成功打入全球點擊率第6位

古天樂監製兼主演的電影《明日戰記》在香港票房達8143萬元，創紀錄成為本地有史以來最高票房華語片。而《明日戰記》於前日（12月2日）在Netflix上架又創佳績。

除成為香港單日點撃排名冠軍，據網站「FlixPatrol」顯示，《明日戰記》在秘魯、墨西哥、厄瓜多爾及玻利維亞的點擊率排名更是第二，而在其他大約十個地區也打入前三位，更成功打入全球點擊率第6位。

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