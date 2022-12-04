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【DSE2023】學友社疫下復辦實體模擬試　應屆文憑試考生乏實戰經驗蝦碌百出

社會 19:41 2022/12/04

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學友社今（4日）舉行兩場模擬試，分別獲長沙灣天主教英文中學及屯門聖公會聖西門呂明才中學借出試場。（學友社提供圖片）

新冠疫情令學生失去許多實體課堂及考試機會，升學輔導機構學友社已停辦3年的實體文憑試（DSE）模擬考試（Mock Exam），今日（4日）終成功以小規模復辦，舉行兩場考試。不過，連續3年高中都在疫情中渡過的應屆中六生，來到模擬真實試場「蝦碌百出」，不乏學生違規帶走Barcode貼紙，有考生開考後才到場，更有考生在兩份卷之間小休離場時，未有帶走包括身份證及准考證等重要個人物品。

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學友社副執行總監梁兆南指，學友社對上一次於2018年底舉行實體模擬試，其後先後受社會事件及疫情影響停辦3年，期間雖然已立即變陣舉辦遙距考試，寄試卷及聆聽錄音聲帶到學校，但每年仍接到不少師生查詢，表達希望能復辦實體模擬試，不少現職教師都留意到今屆DSE考生最受停課影響，隨著今年9月底政府放寬防疫措施，學友社便開始籌備復辦模擬試。

梁兆南指，籌備過程最難是臨時找試場，需不時留意政府有否推出新的防疫要求，最終幸獲兩間中學，包括長沙灣天主教英文中學及位於屯門的聖公會聖西門呂明才中學借場，舉辦中、英文的卷一及卷三共兩場考試；相比早年能夠在全港覓得10至15個試場，舉辦中英數通四個核心科目模擬試，只算是小模規復辦。兩場實體試共設190名額，接獲200至300人報名，部分學生因確診或大廈強檢等缺席考試，最終有167人應考，分別來自66間學校，而每科考試收費300元，可獲科任教師改卷及提供評語，有需要學生亦可申請資助；而今年續辦4個核心科的網上遙距模擬試，亦有180多間中學報名。

他又指，相比早年模擬試，今屆考生特別多「蝦碌」情況，事前處理報名職員已提醒學生要核對模擬准考證的個人資料，最終也有不少學生今早臨考試才發現准考證「串錯名」。另有學生事前詢問「係咪開考時間去就得」，最終也有些遲到學生在開考後才到達試場；亦有學生未按要求為快測結果拍照。梁兆南提醒，往年一般建議考生「早15分鐘喺試場坐低」，加上近年較多試場檢疫安排，故建議考生至少提早半小時到場。

考試期間也不乏學生漏貼Barcode貼紙，有人甚至想拿走Barcode貼紙；而考評局早年已不時提醒考生切勿帶走剩下的Barcode貼紙，更不要拍照放上網「呃like」，否則可被扣分，甚至降級，梁兆南指，雖然這些錯漏較細微，最後未必會被降級，「但無謂畀試場主任捉住寫報告，影響心情」；另外，考生在兩份試卷之間的小休時間，有部分考生未有帶走個人物品，包括身份證及准考證等重要文件，都遺漏在試場座位上，「有人連埋個袋都漏低」；他提醒考生在休息時段離場，相關重要物品亦隨身攜帶，以免中途遺失，只盼學生有實戰經驗，到真實考試時減少出錯。

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記者：馮琪雅

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