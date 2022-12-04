【The Fight Goes On】陳柏宇化身茶餐廳侍應　明年2月演唱會由粉絲投選歌單

陳柏宇（Jason）全新專輯《The Fight Goes On》由為自身打氣以至為這個城市、每個人、每個想法注滿力量，而這個奮鬥進程近日更由專輯延伸至社區內，造就《The Fight Goes On》 與冰室聯乘活動。

Jason更趁這次活動化身侍應現身茶餐廳，為食客落單吹水樣樣做齊，以實際行動為香港忙碌的都市人打氣與抒壓。

曾做過侍應

他在今日（12月4日）特意一身茶餐廳侍應打扮出現，有粉絲隨即聞風而至，Jason即時侍應上身招呼各位，落單送餐之後更索性坐低，與粉絲們開心聊天。

其實Jason在加拿大生活時曾做過侍應，說：「十幾歲時喺加拿大做過餐廳侍應，工作基本上大同小異。茶餐廳係香港好獨有嘅文化，自己都好鍾意，成日都幫襯，而最愛就係飲茶走。如果可以，都想開返間，不過就唔會喺香港開，因為環境唔夠Chill。」

與家人歡度聖誕節

《The Fight Goes On》專輯宣傳將告一段落，不過Jason隨即投入全新Project，更透日露明年2月將舉行演唱會，說：「今次會搞投票，叫大家投選想聽咩歌，到時大家就有機會聽到，因今次以音樂為主，所以都會睇下改編嘅可能性，但相信到時嘅歌單俾到驚喜大家之餘，亦保留原汁原味感覺。」

聖誕將至，Jason又表示已添置聖誕樹，稍後會與女兒Abi一同佈置，而且亦會準備好禮物，屆時一家人歡度佳節，為Abi留下快樂回憶。