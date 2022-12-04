【小薯茄】阿冰童童見LinaBell即心心眼　聖誕休息回氣陪下家人

▲ 阿冰（左）及童童於6米高「奇妙夢想城堡」裝置前一起打卡。

旺角某商場以迪士尼Duffy與一眾好友為佈置主題，人氣YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）及蔡曉童（童童）到場打卡。

有「小薯茄貼地女神」之稱的阿冰，早前為中學好友何佩擔任新曲MV女主角，飾演戀愛大過天的少女角色，她笑言：「覺得自己同角色都一樣充滿fantasy諗法，如果另一半喺聖誕節咁浪漫嘅日子，帶我去好似呢度咁童話嘅地方，再預備埋禮物俾我一定冧爆！」

▲ 倆人於LinaBell聖誕樹屋「捕捉」可愛小狐狸LinaBell。

鍾情LinaBell

自認是LinaBell「萌粉」的阿冰一見到LinaBell登場，即忍不住興奮心心眼，又連環擺出多個得意Pose與其合照，簡直萌度爆燈，直逼Duffy與一眾好友！



而外貌與Duffy有幾分相似的童童，則保持一貫反轉魅力作風，擺出可愛又鬼馬姿勢與Duffy合照！她透露「今日目標只有一個」，於同場期間限定店大掃迪士尼聖誕精品，亦會提前為好友揀選禮物。

被問及未來新動向時，童童坦言：「之前為咗籌備小薯茄6周年騷Chur盡自己，今個聖誕計劃好好休息回下氣先，同埋都會趁住假期陪下屋企人！」

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