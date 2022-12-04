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【輕．功】蔣祖曼向視帝偷師　朱敏瀚與黎耀祥再續父子緣感開心

娛樂 13:07 2022/12/04

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《輕．功》

黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等參演TVB劇《輕．功》，緊接台慶劇《超能使者》於明晚（12月5日）播出。

《輕．功》除有兩大好戲之人黎耀祥及龔慈恩坐鎮外，劇中飾演他們子女的蔣祖曼、朱敏瀚同樣值得關注。

現年37歲的蔣祖曼演技備受肯定，她在《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》的演出大獲好評，今次她首度升呢做女一，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名「最佳女主角」，演出令人期待。

蔣祖曼飾演的洪翊嵐是一位女強人，做事果斷能幹，同時亦是一位「控制狂」鍾意咩都管住晒，雖然她不時與老竇洪十一（黎耀祥飾）頂撞，但其實內心十分關心爸爸。與此同時，翊嵐自己亦要面對感情問題，令她只好寄情工作。長年責任如山的翊嵐，如何「放低枷鎖、放輕自我」，是她要面對的「輕功」。

【輕‧功】馮素波讚黎耀祥尊重長輩　視帝祥仔親背波姐上樓梯

朱敏瀚與黎耀祥

見到自己影子

蔣祖曼受訪時透露收到劇本後十分開心，她說：「咁多年嚟冇演過小品劇，終於可以試啲未做過嘅角色同戲種，同時我就變得好緊張，因為要變番新人學習新嘅嘢。」

講到洪翊嵐這個角色，她說：「今次角色內心變化會多啲，喺做人處事方面，現實中嘅我同角色係完全唔同，但對屋企人嘅態度，佢又有我嘅影子喎，其實每個人睇呢套劇，都可以喺唔同角色上搵到自己個影子，我覺得劇集slogan好好，『100個人，100種共鳴』。」

祖曼續指，很榮幸可以跟視帝祥哥合作，她說：「我成日趁佢拍攝時睇Mon偷師，好多場戲都睇到我哋眼濕濕，真係演得好好。」

蔣祖曼

朱敏瀚演技大躍進

至於現年30歲的朱敏瀚（朱仔）近年演技大躍進，曾先後於2020年及2021年分別奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」獎，今年他有機會再下一城、憑《痞子殿下》獲提名「最佳男主角」。

朱仔飾演的洪翊風，性格簡單隨和但欠缺上進心，如何從小朋友變成「舉重若輕」的男子漢，是翊風需要學習的「輕功」。

朱敏瀚

朱仔今次是繼《拳王》後再與祥哥結父子緣，他受訪時說：「好開心可以再同佢合作，上次佢個角色比較有權勢，同佢有一種距離感，今次就係一個正常家庭，關係Close好多，感情戲同交流都多啲，有一排開工好似返咗屋企咁，拍得好輕鬆自在。」

提到「家姐」祖曼，他說：「大家年紀真係似姊弟，同埋現實我得兩個阿哥，其實有個家姐都幾好吖，家姐真係會特別錫細佬。」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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