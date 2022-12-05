【乙型肝炎】港大研乙肝新藥助患者免終身服藥　減肝癌肝硬化風險料3至5年面世

▲ 袁孟峰稱︰「乙型肝炎係一個終身嘅感染，如果新藥可以叫病人唔需要終身食藥，其實都係好值得。」

香港大學醫學院團隊在研發乙型肝炎藥物上領先全球，在最新一項新藥試驗中，成功令約1成患者達到「功能性治癒」，令患者免疫系統復甦以抗擊病毒，免除終身服藥痛苦，降低將來患上肝癌、肝硬化風險，為全港57萬乙肝患者帶來喜訊。

帶領研究的港大內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示，新藥仍需更大規模及更長時間試驗以評估療效及安全，料需3至5年才可面世。團隊下一步將集中研究將「功能性治癒」比率提升至30%，並將所用藥物控制在3種以下，療程在2年之內。

香港有約57萬慢性乙型肝炎患者需接受終身治療，其中三分之一患者更會出現肝硬化或肝癌等併發症。在目前針對慢性乙型肝炎的治療中，病人須長期服用核苷酸類似物以控制病毒量。

香港大學內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰解釋，乙肝表面抗原（HBsAg）會「催眠」患者免疫系統，遏抑其功能，令免疫系統不能控制病毒。他坦言，患者一旦感染乙肝病毒便要「預一世食藥」，更直言︰「我覺得未來10年都唔會有藥可以根治。」

實現功能性治癒 免疫系統復甦

由袁孟峰帶領的港大醫學院研究團隊的最新治療目標，便是實現「功能性治癒」——即將乙肝表面抗原由陽性轉為陰性的同時，在停止治療後亦能持續地檢測不到乙肝病毒載量。袁孟峰指，如病患達到「功能性治癒」，令乙肝表面抗原失去作用，便可令患者的免疫系統復甦，讓病人以自身免疫能力抗擊病毒，免除終身服藥的困擾，亦可降低他們將來患上肝癌、肝硬化的風險。

而在團隊一項新藥的2b期試驗中，做到患者連續24周，以每周300毫克的劑量接受藥物治療後，9至10%乙肝參與者的表面抗原及乙肝病毒載量持續下降；如病患在未用新藥前，其表面抗原水平已低於1,000IU/mL，比率更可提升至16至25%。而在24周後，上述患者有8至9成的表面抗原可維持在陰性，毋須再終身服藥控制病毒量。

研用藥3種以下 療程2年內

惟新藥仍需更大規模及更長時間試驗以評估其療效及安全，料需3至5年才可面世。袁孟峰表示，團隊下一步將集中研究如何組合各種乙型肝炎新藥物，以期達到國際在「功能性治癒」上30%的準則，並將所用藥物控制在3種以下，療程時間控制在2年之內。

雖然目前治療乙肝的醫療成本並不昂貴，乙肝常用藥物恩替卡韋（Entecavir）甚至每顆僅售「7毫」，而新藥售價仍為未知之數，但袁孟峰稱︰「乙型肝炎係一個終身嘅感染，如果新藥可以叫病人唔需要終身食藥，其實都係好值得。」

乙肝新藥研發 盼港維持領先地位

袁孟峰指，目前逾8成乙肝藥物的試驗都會向港大醫學院尋求合作，這說明學術界對港大在乙肝治療試驗領先地位的認可。雖目前仍未有能根治乙肝的藥物，但袁孟峰仍期望可「精益求精」，並預計︰「在未來5至10年，香港大學於乙型肝炎發展方面，將受到全球矚目。」

▲ 袁孟峰預計︰「在未來5至10年，香港大學於乙型肝炎發展方面，將受到全球矚目。」

需改善設備增支援 挽人才

自2014年起，港大醫學院團隊持續與不同夥伴合作，研發治療慢性乙型肝炎感染的新藥，至今已進行58項臨床藥物試驗，研究結果亦於世界知名醫學期刊發布，領先全球。惟袁孟峰表示，如要維持港大的領先優勢，政府要從硬件設備和人才栽培兩方面着手。

他稱︰「其實香港醫生係比外國刻苦。」他舉例指，自己以往的辦公室僅為一間「黑房」，不僅沒有窗戶，且地方狹小，「得1個位坐，3個就要企」。袁孟峰又感歎，大部分香港醫生都不怕辛苦，但工作環境往往「令人沮喪」，令不少醫護離開公營醫療體系，甚至移民遠走他鄉。

袁孟峰稱，其實不少醫生都對研究有抱負，有熱誠，當局可增加宣傳，讓醫生知道從醫並不只有醫治病人一條道路，亦可選擇研究一途獲得滿足。他期望政府增加支援，挽留人才，未來5至10年繼續維持香港作為乙肝感染新藥研發的領先研究及治療中心的地位，令香港成為能改善乙肝患者健康的世界級樞紐。

世衞曾在2016年訂下於2030年前在全球消除病毒性肝炎的承諾，但袁孟峰仍堅持2年前「香港無可能做到」的看法︰「因為實在太多病人，而香港人對乙肝的診斷治療都唔太積極。」他建議政府應先實施乙肝全民檢測，找出潛在的乙肝病人，逐步達成目標。

▲ 袁孟峰認為，基層醫療可助應付逾6成乙肝病人需求，讓專科醫生可着重處理嚴重個案，長遠可縮減輪候時間。（陳國峰攝）

基層醫療 助應付6成患者需求

行政長官李家超在施政報告中提及，上屆政府制定的「基層醫療健康藍圖」將於今年內推出，以投放更多資源推動基層醫療。袁孟峰認為，基層醫療可助應付逾6成乙肝病人需求，讓專科醫生可着重處理嚴重個案，長遠可縮減輪候時間。

在香港，約7.8%人口（約57萬）為慢性乙型肝炎患者。但按袁孟峰在瑪麗醫院的觀察，該院1星期亦僅能接待300多名病人，即便推行全民檢測，將57萬乙肝病人全部找出，他坦言目前配套仍未足以應付龐大需求。

專科聚焦嚴重個案 減輪候

袁孟峰稱，其實近年專科醫生已開始與家庭醫生接觸，期盼可將6至7成較穩定的乙肝患者交由家庭醫生跟進，嚴重者則前往醫院，變相可縮短輪候時間。他表示︰「基層醫療係好契機，但專科及家庭醫生如何聯繫係個問題，我覺得計劃前景係樂觀，但仲要努力。」

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記者：黃穎津