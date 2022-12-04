【強制檢測】51處納強檢 涉柴灣杏花邨、荃灣愉景新城及將軍澳清水灣半島等【附名單】
社會 22:18 2022/12/04
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月28日至12月4日期間，曾身處51個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月5日或12月6日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 牛頭角上邨常興樓
- 深水埗富昌邨富悅樓
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 大圍顯徑邨顯富樓
- 藍田滙景花園17座
- 青衣宏福花園2座
- 深井碧堤半島1座
- 元朗洪福邨洪樂樓
- 荃灣中心杭州樓
- 堅尼地城泓都1座
- 慈雲山慈愛苑愛裕閣
- 沙田綠怡雅苑2座
- 黃大仙下邨(一區)龍順樓
- 將軍澳景林邨景櫚樓
- 馬鞍山富安花園2座
- 荃灣愉景新城9座
- 馬鞍山富寶花園10座
- 香港仔嘉隆苑嘉平閣
- 粉嶺榮輝中心2座
- 葵涌葵蓉苑1座
- 荃灣翠濤閣1座
- 將軍澳怡心園2座
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 天水圍天頌苑頌月閣
- 葵涌寶星中心B座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居1座
- 粉嶺欣翠花園4座
- 荔枝角盈暉臺2座
- 荃灣映日灣2座
- 粉嶺榮福中心3座
- 屯門景峰花園1座
- 柴灣杏花邨36座
- 香港仔中心海瑚閣
- 葵涌月海灣2座
- 馬灣珀麗灣18座
- 黃大仙天宏苑宏遠閣
- 沙田愉翠苑愉齊閣
- 油麻地駿發花園2座
- 荃灣綠楊新邨D座
- 屯門南浪海灣3座
- 大埔富萊花園銀菊閣
- 粉嶺暉明邨泰暉樓
- 大埔寶湖花園D座
- 將軍澳清水灣半島2座
- 紅磡黃埔花園百合苑8座
- 堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈
- 荃灣荃威花園E座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 馬鞍山錦英苑錦達閣
- 將軍澳寶明苑寶松閣
- 筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣
- 天水圍天恒邨恒富樓
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責任編輯：黃小冰