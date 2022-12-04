【強制檢測】51處納強檢　涉柴灣杏花邨、荃灣愉景新城及將軍澳清水灣半島等【附名單】

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月28日至12月4日期間，曾身處51個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月5日或12月6日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

牛頭角上邨常興樓

深水埗富昌邨富悅樓

將軍澳廣明苑廣盈閣

大圍顯徑邨顯富樓

藍田滙景花園17座

青衣宏福花園2座

深井碧堤半島1座

元朗洪福邨洪樂樓

荃灣中心杭州樓

堅尼地城泓都1座

慈雲山慈愛苑愛裕閣

沙田綠怡雅苑2座

黃大仙下邨(一區)龍順樓

將軍澳景林邨景櫚樓

馬鞍山富安花園2座

荃灣愉景新城9座

馬鞍山富寶花園10座

香港仔嘉隆苑嘉平閣

粉嶺榮輝中心2座

葵涌葵蓉苑1座

荃灣翠濤閣1座

將軍澳怡心園2座

油塘高俊苑俊滿閣

天水圍天頌苑頌月閣

葵涌寶星中心B座

天水圍嘉湖山莊美湖居1座

粉嶺欣翠花園4座

荔枝角盈暉臺2座

荃灣映日灣2座

粉嶺榮福中心3座

屯門景峰花園1座

柴灣杏花邨36座

香港仔中心海瑚閣

葵涌月海灣2座

馬灣珀麗灣18座

黃大仙天宏苑宏遠閣

沙田愉翠苑愉齊閣

油麻地駿發花園2座

荃灣綠楊新邨D座

屯門南浪海灣3座

大埔富萊花園銀菊閣

粉嶺暉明邨泰暉樓

大埔寶湖花園D座

將軍澳清水灣半島2座

紅磡黃埔花園百合苑8座

堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈

荃灣荃威花園E座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

馬鞍山錦英苑錦達閣

將軍澳寶明苑寶松閣

筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣

天水圍天恒邨恒富樓

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責任編輯：黃小冰