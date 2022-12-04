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【強制檢測】51處納強檢　涉柴灣杏花邨、荃灣愉景新城及將軍澳清水灣半島等【附名單】

社會 22:18 2022/12/04

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月28日至12月4日期間，曾身處51個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月5日或12月6日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 牛頭角上邨常興樓
  • 深水埗富昌邨富悅樓
  • 將軍澳廣明苑廣盈閣
  • 大圍顯徑邨顯富樓
  • 藍田滙景花園17座
  • 青衣宏福花園2座
  • 深井碧堤半島1座
  • 元朗洪福邨洪樂樓
  • 荃灣中心杭州樓
  • 堅尼地城泓都1座
  • 慈雲山慈愛苑愛裕閣
  • 沙田綠怡雅苑2座
  • 黃大仙下邨(一區)龍順樓
  • 將軍澳景林邨景櫚樓
  • 馬鞍山富安花園2座
  • 荃灣愉景新城9座
  • 馬鞍山富寶花園10座
  • 香港仔嘉隆苑嘉平閣
  • 粉嶺榮輝中心2座
  • 葵涌葵蓉苑1座
  • 荃灣翠濤閣1座
  • 將軍澳怡心園2座
  • 油塘高俊苑俊滿閣
  • 天水圍天頌苑頌月閣
  • 葵涌寶星中心B座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居1座
  • 粉嶺欣翠花園4座
  • 荔枝角盈暉臺2座
  • 荃灣映日灣2座
  • 粉嶺榮福中心3座
  • 屯門景峰花園1座
  • 柴灣杏花邨36座
  • 香港仔中心海瑚閣
  • 葵涌月海灣2座
  • 馬灣珀麗灣18座
  • 黃大仙天宏苑宏遠閣
  • 沙田愉翠苑愉齊閣
  • 油麻地駿發花園2座
  • 荃灣綠楊新邨D座
  • 屯門南浪海灣3座
  • 大埔富萊花園銀菊閣
  • 粉嶺暉明邨泰暉樓
  • 大埔寶湖花園D座
  • 將軍澳清水灣半島2座
  • 紅磡黃埔花園百合苑8座
  • 堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈
  • 荃灣荃威花園E座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 馬鞍山錦英苑錦達閣
  • 將軍澳寶明苑寶松閣
  • 筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣
  • 天水圍天恒邨恒富樓

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責任編輯：黃小冰

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