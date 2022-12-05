【上班壞車】將軍澳綫往北角方向有列車故障　調景嶺至寶琳、康城暫停服務【不斷更新】

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港鐵宣布，由於將軍澳綫往北角方向有列車故障，預計需要額外行車時間，請乘客為行程預留充裕時間。港鐵職員現正進行搶修工作。

【10：15】

港鐵稱，港鐵現正提供兩條免費接駁巴士

(1) 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站；及

(2) 來往康城站和調景嶺站，沿途不停站。

港鐵工程人員現正進行搶修工作，預計需要一段時間，將故障列車移離將軍澳綫。

【09：35】

港鐵指，由於將軍澳綫有列車在將軍澳站附近出現故障，現時將軍澳綫服務受阻，需調整如下：

來往北角至調景嶺站維持5分鐘一班車

來往調景嶺至康城站暫停服務

來往調景嶺至寶琳站暫停服務

港鐵現正提供兩條免費接駁巴士

(1) 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站

(2) 單向由康城站直達調景嶺站。

九巴宣布，因應港鐵調景嶺站至寶琳站及康城站暫停服務，九巴會按乘客需要加強服務及增配人手協助疏導乘客。 乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

請乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用其他交通工具。港鐵職員現正進行搶修工作。

部份乘客要由路軌折返月台，亦有未上車市民要由將軍澳站步行到調景嶺站：

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責任編輯：陳梓蔚