  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 11:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上班壞車】將軍澳綫往北角方向有列車故障　調景嶺至寶琳、康城暫停服務【不斷更新】

社會 08:53 2022/12/05

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

港鐵宣布，由於將軍澳綫往北角方向有列車故障，預計需要額外行車時間，請乘客為行程預留充裕時間。港鐵職員現正進行搶修工作。

【10：15】

港鐵稱，港鐵現正提供兩條免費接駁巴士

  • (1) 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站；及
  • (2) 來往康城站和調景嶺站，沿途不停站。

港鐵工程人員現正進行搶修工作，預計需要一段時間，將故障列車移離將軍澳綫。

【09：35】

港鐵指，由於將軍澳綫有列車在將軍澳站附近出現故障，現時將軍澳綫服務受阻，需調整如下：

  • 來往北角至調景嶺站維持5分鐘一班車
  • 來往調景嶺至康城站暫停服務
  • 來往調景嶺至寶琳站暫停服務

港鐵現正提供兩條免費接駁巴士

  • (1) 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站
  • (2) 單向由康城站直達調景嶺站。

九巴宣布，因應港鐵調景嶺站至寶琳站及康城站暫停服務，九巴會按乘客需要加強服務及增配人手協助疏導乘客。 乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

請乘客為行程預留充裕時間，並考慮使用其他交通工具。港鐵職員現正進行搶修工作。

部份乘客要由路軌折返月台，亦有未上車市民要由將軍澳站步行到調景嶺站：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
16:58 2022/11/22
【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
【港鐵新車】鐵路工會要求港鐵提升人力及培訓資源　督車站訊號線等設備更換
10:01 2022/11/23
【港鐵新車】鐵路工會要求港鐵提升人力及培訓資源　督車站訊號線等設備更換
【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
10:37 2022/11/27
【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車

你可能感興趣

【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
16:58 2022/11/22
【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航
【港鐵新車】鐵路工會要求港鐵提升人力及培訓資源　督車站訊號線等設備更換
10:01 2022/11/23
【港鐵新車】鐵路工會要求港鐵提升人力及培訓資源　督車站訊號線等設備更換
【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
10:37 2022/11/27
【港鐵新車】國產Q Train今起觀塘線載客　逾百鐵路迷情緒高漲趕搭頭班車
交通事故 港鐵 北角 港鐵 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
15:55 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
14:15 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正
10:51 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正