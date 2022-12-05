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【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷

娛樂 09:58 2022/12/05

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十優港姐麥明詩（Louisa）新戀情曝光，在昨日（12月4日）被踢爆與一直傳緋聞的盛勁為，一同以情侶裝打扮出發到日本北道旅行。在飛機上遭「野生捕獲」的麥明詩，更被發現在機艙小鳥依人，靠在男方的膊頭入睡，甜蜜到爆。

麥明詩與盛勁為的戀情即成全城熱話，Louisa的前度林作也關心此事，而且不知林作是真的介意被媒體指是矮仔，還是根本對麥明詩餘情未了而呷醋，竟邀盛勁為打擂台決鬥。

【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史

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麥明詩大方自抽

至於兩位男女主角，戀情曝光後沒有作出回應。直到今天早上，麥明詩在個人IG以限時動態方式發文，但不是回應戀情，而是上載一個網民的留言，對方寫道：「佢都要坐經濟位」然後另外一個網民回應寫道：「抵被人影咁都慳錢咁Cheap」。

麥明詩大方自抽回應：「係呀，我仲要用準備要過期嘅Asia miles黎（嚟）換添」。而她此外沒有對與盛勁為作出回應，即是沒有否認二人的情侶關係。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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