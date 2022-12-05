【疏忽外傭】盪鞦韆外傭全程只顧看手機　少主大髀罅卡吊籃網民憂受傷

▲ 外傭與少主盪鞦韆，全程只顧看手機。

雙職父母多靠外傭照顧孩子起居和安全，然而，部分外傭於僱主不在時，未必盡責地照顧少主。有港男在社交平台上載影片指，近日在將軍澳一個公園發現外傭陪少主盪鞦韆時，全皇只看手機，男童一直卡在吊籃中都不察覺，有機會令下體疼痛，甚至受傷。

有港男在facebook群組「香港僱主討論區（外傭/鐘點/陪月/本地ee）上載一段17秒影片，位於將軍澳的寶康公園遊樂場中，有兩名外傭各自陪少主盪鞦韆，其中前方穿粉紅色上衣的姐姐，全程只看手機，用單手推動鞦韆鐵鏈，任由看起來只有約2歲的少主在上面盪來盪去。

然而少主年幼，身體比較細，結果盪鞦韆中途不斷向前滑，大髀罅卡在吊籃中，身體垂直吊在籃中，令拍片的港男擔心男童會否受傷，惟外傭一直沒有注視情況。

最新影片：

相反，後方穿白色上衣的外傭則在影片最初看了數秒手機，然後放入袋中，正向對著女童推動鞦韆，照顧得較周到。

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港男批評粉紅色上衣的外傭沒認真照顧，

吊住係到（度）都係咁推，玩電話又唔理個小朋友，真係自己有時間自己湊返啦！

涉事外傭的行為引來不少網民批評，有人認為外傭「hea做」，僱主看不見、少主又不懂說，實是沒辦法。有網民亦指，外傭始終是外人，周街也見不少不盡責的姐姐，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳