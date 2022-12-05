【將軍澳綫壞車】將軍澳綫壞車疑有孕婦不適送院　張欣宇：事故嚴重車卡間連接鬆脫

▲ （將軍澳主場Facebook圖片）

將軍澳綫往北角方向有列車故障，港鐵職員現正搶修。

從網上圖片所見，事發後消防處有大批車輛趕至將軍澳站支援，現場圖片所見，最少有3架救護車、2架消防車、1坍塌搜救專隊車輛和1架警車到場。據了解，消防一度派出8輛救護車到場支援現場，事故中最少2名女乘客不適，需送往將軍澳醫院治理，據悉其中一人為孕婦。

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曾在港鐵任職的立法會議員張欣宇指，據其了解，今次事故性質十分嚴重，一輛韓國製將軍澳綫列車（K-train)車卡之間的連接出現鬆脫，乘客需要經路軌疏散離開肇事列車。

區議員方國珊則指，據現場乘客所指，事發後車廂內的車卡接駁位凸起，或與事故有關。

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網上有乘客指，事發後寶琳、坑口、將軍澳、日出康城全部車站關閉，大量乘客要步行至調景嶺站上班。

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記者：陳梓蔚