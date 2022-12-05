  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 11:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵路事故】將軍澳綫壞車疑有孕婦不適送院　張欣宇：事故嚴重車卡間連接鬆脫

社會 10:00 2022/12/05

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（將軍澳主場Facebook圖片）

將軍澳綫往北角方向有列車故障，港鐵職員現正搶修。

從網上圖片所見，事發後消防處有大批車輛趕至將軍澳站支援，現場圖片所見，最少有3架救護車、2架消防車、1坍塌搜救專隊車輛和1架警車到場。據了解，消防一度派出8輛救護車到場支援現場，事故中最少2名女乘客不適，需送往將軍澳醫院治理，據悉其中一人為孕婦。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

曾在港鐵任職的立法會議員張欣宇指，據其了解，今次事故性質十分嚴重，一輛韓國製將軍澳綫列車（K-train)車卡之間的連接出現鬆脫，乘客需要經路軌疏散離開肇事列車。

區議員方國珊則指，據現場乘客所指，事發後車廂內的車卡接駁位凸起，或與事故有關。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網上有乘客指，事發後寶琳、坑口、將軍澳、日出康城全部車站關閉，大量乘客要步行至調景嶺站上班。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【刑事毀壞】大埔超巿鐵閘被的士撞穿　警正追查涉事司機下落
今日 08:58
【刑事毀壞】大埔超巿鐵閘被的士撞穿　警正追查涉事司機下落
【珍惜生命】油麻地有女子墮樓亡　伏屍馬路
今日 09:36
【珍惜生命】油麻地有女子墮樓亡　伏屍馬路
【鐵路事故】將軍澳綫壞車疑有孕婦不適送院　張欣宇：事故嚴重車卡間連接鬆脫
今日 10:00
【鐵路事故】將軍澳綫壞車疑有孕婦不適送院　張欣宇：事故嚴重車卡間連接鬆脫

你可能感興趣

【刑事毀壞】大埔超巿鐵閘被的士撞穿　警正追查涉事司機下落
今日 08:58
【刑事毀壞】大埔超巿鐵閘被的士撞穿　警正追查涉事司機下落
【珍惜生命】油麻地有女子墮樓亡　伏屍馬路
今日 09:36
【珍惜生命】油麻地有女子墮樓亡　伏屍馬路
【鐵路事故】將軍澳綫壞車疑有孕婦不適送院　張欣宇：事故嚴重車卡間連接鬆脫
今日 10:00
【鐵路事故】將軍澳綫壞車疑有孕婦不適送院　張欣宇：事故嚴重車卡間連接鬆脫
交通事故 港鐵 鐵路 立法會 港鐵 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
15:55 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛前夫被指出軌染性病　汪小菲求和：讓全世界華人看笑話？
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
14:15 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐與盛勁為甜蜜遊日　曾與林作拍拖被視為黑歷史
【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正
10:51 2022/12/04
【麥明詩拍拖】十優港姐新戀情曝光　麥明詩盛勁為甜蜜遊日斷正