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【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲健力聯會解釋　會再開會討論改善及加強指引

社會 10:09 2022/12/05

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(資料圖片)

再有國際運動賽事發生播錯國歌事件，港隊代表按新指引舉出以「T」字手勢示意出錯，特區政府向主辦機構表示反對和強烈不滿，事後主辦機構亞洲健力聯會向香港舉重健力總會書面道歉，並確保不會再發生。港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（5日）表示，須以較嚴肅方式處理，包括向國際體育總會甚至奧委會反映事件嚴重性，要求為國際賽事主辦單位的人員，制定強硬及仔細的指引。

王敏超接受電台時指，指引大方向是正確的，但仔細一點的地方，例如得獎後再重覆檢查，看看是否正確，再加強一點，盡量減少出錯地方。因為發生過數次情況，全世界都知道，我認為主辦單位可以理解。他又稱，香港代表在賽前有交到正確國歌，但當中是否人在過程中更換了，則要再調查，會與總會商討如何跟進投訴。他又說指引如法律一樣，要經常調整及改善。

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責任編輯：余思嵐

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